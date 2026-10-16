券商发布《剑星》开发商 Shift Up 业绩预警：公司今明两年营收利润双降，新作空窗期压力显现

IT之家 10 月 16 日消息，据韩媒 The Elec 报道，Meritz Securities（韩国美利茨证券）发布预测，认为游戏开发商 Shift Up 预计将于今年迎来业绩下滑，公司营业利润同比降幅将超过 40%，且下滑趋势可能延续至明年。

Meritz Securities 表示，Shift Up 今年营收预计为 2,050 亿韩元（IT之家注：现汇率约合 10.23 亿元人民币），营业利润为 999 亿韩元（现汇率约合 4.99 亿元人民币），同比分别下降 30% 和 44%。作为对比，公司去年实现营收 2,942 亿韩元（现汇率约合 14.68 亿元人民币）、营业利润 1,811 亿韩元（现汇率约合 9.04 亿元人民币）。

分析认为，Shift Up 明年的业绩仍将继续承压。公司 2027 年营收将降至 1,873 亿韩元（现汇率约合 9.35 亿元人民币），营业利润降至 830 亿韩元（现汇率约合 4.14 亿元人民币），较今年预测值分别下降约 8% 和 16%。

从收入结构来看，Shift Up 对现有两款主力游戏的依赖较为明显。公司去年营收为 2,942 亿韩元（现汇率约合 14.68 亿元人民币），其中《胜利女神：妮姬》贡献 1,668 亿韩元（现汇率约合 8.32 亿元人民币），《剑星》贡献 1,158 亿韩元（现汇率约合 5.78 亿元人民币），两款游戏合计占总营收的约 96%。《胜利女神：妮姬》于 2022 年推出，目前已进入长期运营阶段；随着时间推移，《剑星》作为买断制游戏在上市初期带来的收入贡献也预计逐渐减弱。在新作尚未接棒的情况下，公司因此面临阶段性的业绩空档。

为改善这一局面，Shift Up 正尝试加强自主发行能力。此前，《剑星》原版由索尼互动娱乐负责发行，而续作《Stellar Blade: BLOOD RAIN》将由 Shift Up 自行发行。公司已正式确认这一安排，但尚未公布续作的具体发售时间和平台。此外，计划于 11 月 6 日推出的 Nintendo Switch 2 版《剑星完全版》也将由 Shift Up 直接发行。

如果自主发行模式能够顺利推进，Shift Up 将有机会获得原本需要与外部发行商分成的收入，并更直接地掌控产品运营和商业策略。不过，这也意味着公司需要自行承担全球市场营销、发行及后续运营成本。

对于未来规划，Shift Up 向 The Elec 表示，公司正在提升现有游戏 IP 的竞争力，同时推进新项目开发。《胜利女神：妮姬》正在筹备今年下半年的四周年大型更新，公司还计划通过快闪店等线上线下活动，进一步拓展游戏内外的 IP 触点。