玩家将初代《光环》多人模式移植至经典任天堂 N64 游戏机：支持 4 人分屏及人机对战

IT之家 10 月 16 日消息，据外媒 XDA 报道，开发者 Jack Tulli 将《光环》系列 IP 初代作《光环：战斗进化（Halo：Combat Evolved）》的多人模式移植到了任天堂 N64 主机上。相应项目名为“Halo 64”，采用了低多边形画面风格，支持最多 4 名玩家在本地通过分屏方式对战。

在技术实现方面，Halo 64 基于开源反编译项目 halo-ce-universal 开发。项目复用了《光环：战斗进化》的游戏物件、物理系统、武器、游戏模式及 HUD 等内容，并针对 N64 搭载的 VR4300 处理器重新编译，同时开发了新的渲染器。

目前，Halo 64 已重现 13 张游戏地图，提供了经典的 Battle Creek、Sidewinder、Wizard、Prisoner 和 Blood Gulch 等场景，提供 Slayer、Team Slayer、Slayer Pro、夺旗和山丘之王等经典玩法，还加入了 NPC 对手用于人机对战。值得一提的是，原版《光环：战斗进化》并未提供人机对战功能，因此这也算是 Halo 64 对原作玩法的一项扩展。

IT之家注意到，当前开发者已将 Halo 64 的源代码及相关文件已发布在 GitHub 上（点此访问）。与其他反编译游戏移植项目类似，玩家需要自行提供《光环：战斗进化》的“正版来源”游戏镜像文件，之后利用脚本生成可在 N64 版本游戏。

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