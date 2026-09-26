消息称微软 XBOX 部门重组后，原 Halo Studios 开发的《光环 7》游戏新作及二 / 三代重制版均已被叫停

IT之家 9 月 26 日消息，据业内人士 Rebs Gaming 爆料，随着 XBOX 部门近期进行新一轮重组，原先的《光环 7》新作、《光环 2》和《光环 3》的重制版，以及一款基于 2003 年小说《Halo: First Strike》的衍生作品都已被微软叫停。

据 Rebs Gaming 称，重组后 Halo Studios 目前仅剩约 30 名员工，其中包括工作室负责人 Pierre Hintze。据称，Hintze 可以参与决定哪些员工留任，最终留下的团队由开发人员、设计师以及支持岗位员工组成。此次 XBOX 部门重组共涉及 268 个岗位，涵盖第一方工作室、管理层以及 XBOX Game Studios 的中央职能部门。

其中，《光环 7》原本计划吸取《光环：无限》的经验，在发售时直接提供完整的战役、PvE 和 PvP 模式以及 Forge 编辑器，而不是像《光环：无限》那样逐步补充内容。事实上，本月 Halo Studios 员工还曾向 Xbox 内容负责人 Matt Booty 及其他管理层展示过更新后的游戏概念方案。不过，截至被叫停，《光环 7》也仅处于概念阶段，距离正式发售仍至少需要数年时间。

此次重组后，下一款《光环》正传作品将由动视旗下的新团队负责开发。根据 Xbox 官方此前公布的重组计划，该团队将从头开始打造下一款《光环》正传游戏。

目前，重组后的 Halo Studios 团队据称仍尝试借助 AI 工具开发规模较小的《光环》游戏，而两款重制作品则可能交由外部工作室负责。不过，Rebs Gaming 认为，XBOX 管理层继续批准 Halo Studios 开发新项目的可能性已经很低，同时动视方面似乎也没有继续支持 Pierre Hintze 的迹象。