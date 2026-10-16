Wi-Fi 7 路由器 249 → 116 元：腾达云霄 BE5100 京东 11.11 直降

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腾达云霄 BE5100 Wi-Fi 7 路由器开售于 2024 年 10 月 21 日，这款路由器主打“5 颗 FEM、NFC 一键联网”，今年日常售价 249 元。

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据介绍，这款路由器配备 5 颗 FEM 及 5 根高增益天线，其支持 MLO 双频聚合技术及 Mesh 全屋组网技术，内置 512MB RAM，支持 NFC 一碰联网、远程打印功能。

该机配备 4 个网口，其中 1 个网口为 2.5G 口，另外 3 个为千兆口。

IT之家附路由器参数信息如下：

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