燃油管密封不严，梅赛德斯-奔驰中国召回 2 辆进口 AMG GT 汽车

IT之家 10 月 16 日消息，IT之家从国家市场监督管理总局获悉，日前，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》《机动车排放召回管理规定》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

召回编号 E2026M0086V：自即日起，召回 2024 年 10 月 19 日至 2024 年 11 月 25 日期间生产的进口 AMG GT 汽车，共计 2 辆。

本次召回范围内的车辆，由于发动机燃油管连接处的螺母存在开发和制造偏差，导致燃油管连接处密封不严，可能引发燃油微量渗出，存在排放危害风险。

梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司将通过梅赛德斯-奔驰授权经销商，为召回范围内的车辆免费更换改进后的燃油管，以消除排放危害风险。

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公开资料显示，AMG GT 是梅赛德斯-AMG 旗下的旗舰双门跑车，新一代车型提供 AMG GT 55 和 AMG GT 63 等型号，搭载手工打造的 4.0 升 V8 双涡轮增压发动机，最大功率分别为 469 马力和 577 马力，并标配 AMG Performance 4MATIC+ 全可变四驱系统，采用 2+2 座布局。

本次召回属于排放召回而非安全召回。我国《机动车排放召回管理规定》由市场监管总局联合生态环境部制定发布，自 2021 年 7 月 1 日起施行，将产品召回由安全召回扩展至排放召回。据市场监管总局通报，截至 2023 年年底，我国已累计实施排放召回 31 次，涉及车辆 327.2 万辆。

梅赛德斯-奔驰此前曾因燃油管相关问题发起排放召回。2024 年 8 月，该公司召回生产日期在 2017 年 2 月 13 日至 2022 年 7 月 15 日期间的部分进口 E 级、S 级、AMG GT 汽车，共计 1423 辆，原因是低压燃油管连接软管可能因所在区域温度较高而加速老化，导致燃油滴漏和明显的燃油气味。该次召回属于 2022 年 7 月 1 日发布的 S 级汽车低压燃油管召回活动的扩大召回。

消费者可登录国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心网站（www.samrdprc.org.cn）或关注微信公众号（SAMRDPRC），凭车辆 VIN 码查询相关车辆是否在召回范围内，也可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心热线电话 010-59799616，反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。