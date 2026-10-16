重庆车企赛力斯频遭网络谣言，全国各地公安机关已依法查处 22 名违法行为人

IT之家 10 月 16 日消息，10 月 15 日，重庆市公安局沙坪坝区分局微信公号“平安沙坪坝”发布通报，公布 3 起涉企网络谣言、网络暴力典型案例。

▲ 图源：赛力斯官网截图

据重庆公安公众号转“新重庆-重庆日报”报道，上述 3 起案件的受害企业均为重庆本土车企赛力斯集团股份有限公司。

报道还提到，针对赛力斯的网络谣言、网络暴力案件，全国各地公安机关已依法查处了 22 名违法行为人，其中重庆警方查处 7 名，外地警方查处 15 名。

IT之家附重庆公安此次公布的 3 起典型案例如下：

案例一：网民王某（男，38 岁）为博取关注、吸粉引流，利用 AI 软件批量生成虚假稿件， 编造某车企产品“智驾撞护栏、甩锅驾驶员”等不实内容 ，在网络平台发布，引发用户误解恐慌，扰乱网络空间秩序，造成不良社会影响。目前，我局已依法给予王某行政拘留处罚。

案例二：网民杨某（男，29 岁）为发泄情绪、吸引眼球， 编造某车企“面临撤资、存在财务造假”等谣言信息 ，在网络平台发布，恶意诋毁企业形象，扰乱网络空间秩序，造成不良社会影响。目前，我局已依法给予杨某行政拘留处罚。

案例三：网民陈某（男，44 岁）为发泄情绪、吸引眼球，在网络平台多次公开发布侮辱、威胁某车企管理人员的言论，严重干扰受害人正常生活，造成不良社会影响。目前，我局已依法给予陈某行政拘留处罚。

警方提醒：网络空间不是法外之地。对于在网络上编造、传播谣言，恶意诋毁、侮辱、威胁他人等违法行为，公安机关将依法查处，绝不姑息。请广大网民不造谣、不信谣、不传谣，共同维护清朗和谐网络空间。

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