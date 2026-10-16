赛力斯赛豆科技 AIVA 首款车型 ME7 通过工信部申报，推出单 / 双电机纯电版本

IT之家 10 月 16 日消息，工信部发布第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，赛力斯 AIVA ME7 完成申报。

AIVA ME7 是赛豆品牌旗下纯电动多用途乘用车，本次申报推出了单电机以及双电机两个版本，均提供 5 座布局，可选装红色卡钳、黑色车顶、不同造型轮辋、拖钩孔、电连接头、ETC 车载装置，配备汽车事件数据记录系统（EDR）。

IT之家注意到，单电机版本车型长宽高为 4999 × 1999 × 1626 / 1616 mm，轴距为 3050 mm，整备质量 2295 / 2370 kg，总质量 2795 kg，额定载客 5 人，最高车速 255 km/h，可选择总质量 700 kg 的拖挂。

动力方面，单电机版本搭载重庆青山工业有限责任公司生产的型号为 QT63TZ220001 的驱动电机，峰值功率 270 kW，额定功率 70 kW。动力电池采用三元锂离子蓄电池，由宁德时代生产，储能装置总成由宁德时代（四川）新能源科技有限公司生产。

双电机版本车型长宽高为 4999 × 1999 × 1616 mm，轴距同为 3050 mm，整备质量 2425 / 2480 kg，总质量 2925 kg，额定载客同样为 5 人，最高车速 255 km/h，同样支持总质量 700 kg 的拖挂。

动力方面，双电机版本前电机峰值功率 150 kW、额定功率 60 kW，型号 YY63YS230003，由重庆金康动力新能源有限公司生产；后电机参数与单电机版本保持一致，峰值功率 270 kW、额定功率 70 kW，型号 QT63TZ220001，由重庆青山工业有限责任公司生产。动力电池参数与单电机版保持一致，采用宁德时代生产的三元锂离子蓄电池。

以下为汽车参数详情：

▲ 单电机版

▲ 双电机版