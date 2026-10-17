美半导体股遭遇 2006 年以来最长抛售潮，做空者却获利 320 亿美元

IT之家 10 月 17 日消息，据彭博社今天（17 日）凌晨报道，美国半导体股遭遇历史性暴跌，此前逆势做空芯片股的投资者因此获得巨额账面浮盈。过去一年的大部分时间里，半导体一直是美股表现最强劲的板块之一。

彭博社汇总的 S3 Partners 数据显示，过去 7 天，费城半导体指数累计下跌超过 12%，做空该板块的投资者账面浮盈总额估计达到 320 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,143.51 亿元人民币）。当地时间 16 日，费城半导体指数连续第 8 个交易日下跌，有望追平 2006 年以来最长的连跌纪录。

市场担忧利率进一步上升、股票估值偏高，以及 AI 基础设施投资规模过于庞大，芯片股和美股整体因此承压。标普 500 指数本周预计下跌 1.7%，创 6 月以来最大单周跌幅；以科技股为主的纳斯达克 100 指数预计下跌 5%。

本轮抛售开始以来，费城半导体指数 30 只成分股中有 20 只跌幅超过 10%。高意跌幅接近 30%，Astera Labs、MACOM 和 Credo Technology 在连续 8 个交易日的抛售中均下跌逾 20%，成为表现最差的股票之一。

SLC Management 的金融投资专家德克 · 穆拉基指出，芯片股此前涨得太猛，出现盘整或回调几乎不可避免。

今年早些时候，半导体股还是投资者追捧的对象。当时，科技企业承诺投入数千亿美元建设 AI 基础设施，投资者纷纷买入有望从中受益的公司股票，推动费城半导体指数大幅上涨。

受算力需求激增、供应受限的影响，存储芯片企业表现尤为突出。从 3 月底到 6 月创下历史新高，费城半导体指数涨幅超过 100%，市值增加约 6.5 万亿美元（现汇率约合 43.54 万亿元人民币）。

芯片股之外，做空 AI 云计算服务商 CoreWeave 的投资者同样获利。CoreWeave 的债券价格跌至通常意味着财务困境的水平，股价本周预计下跌超过 20%。信用违约互换市场的定价显示，CoreWeave 未来 5 年内发生债务违约的概率超过 50%。

做空 CoreWeave 的交易员本周预计获得超过 10 亿美元（现汇率约合 66.98 亿元人民币）的账面浮盈。不过，S3 董事总经理马修 · 安特曼指出，CoreWeave 尚未平仓的空头头寸中，部分属于可转债套利交易，并非单纯看跌股价。

Rational Equity Armor Fund 基金经理乔 · 蒂盖认为，CoreWeave 需要找到新的市场叙事，也需要时间适应眼下的局面。