香港 TVB 加入短剧赛道，与红果合作竖屏剧《金枝欲孽之宫墙折柳》在横店开机

IT之家 10 月 17 日消息，据香港无线集团“TVB”公众号，10 月 16 日，无线集团 TVB 宣布与红果短剧达成合作，正式踩入竖屏剧（直度短剧）赛道。

根据介绍，双方首部联合打造的重头剧、经典神剧《金枝欲孽》番外篇《金枝欲孽之宫墙折柳》，当日于横店明清宫苑举行开机仪式。此次合作标志着 TVB 将“神级 IP”搬上竖屏剧舞台，将标志性的精良制作与新媒体的快节奏无缝结合，积极开拓年轻市场。

TVB 戏剧部助理总监文伟鸿表示，竖屏剧的节奏要求极高，与他一贯追求紧凑戏剧张力的风格不谋而合。“此次同红果合作，对 TVB 戏剧组来讲绝对是一个突破。虽然变为竖屏、篇幅缩短，但制作团队完全动用拍摄传统重头大剧的严谨规格去处理。我们希望透过今次《金枝欲孽之宫墙折柳》，向观众证明 TVB 不单止能拍好传统长剧，在精品微短剧赛道上，一样可以凭借扎实的剧本、精良的制作突围而出，带给大家‘拳拳到肉’的全新视觉冲击。”

综合IT之家此前报道，今年 7 月，TVB 宣布正式更名为“无线集团”，由传统电视台升级为跨媒体娱乐集团。业务更多元化，拥抱创新 AI 技术，市场拓宽到大湾区。

而在今年 6 月，TVB 与同为“字节系”的火山引擎达成深度合作，双方将围绕豆包视频生成模型 Seedance 2.0 的应用落地，在影视内容智能化生产、短剧制作、IP 商业化探索及云基础设施建设等方面展开合作。

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