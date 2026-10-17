R 星技术总监菲尔 · 胡克：《GTA 6》的开发工作会持续到最后一刻

IT之家 10 月 17 日消息，距离 11 月 19 日发售仅剩一个月，备受期待的《GTA 6》仍未完成最终版本的制作，开发团队还在修复漏洞、优化游戏内容，并进行最后的调整。

《GTA 6》定于 2026 年 11 月 19 日发售，11 月 12 日开放预下载。Xbox Series X|S、PlayStation 5 和 PlayStation 5 Pro 版本预计将在 11 月 12 日前后通过微软和索尼的平台认证。

彭博社记者杰森 · 施莱尔采访了 R 星多名高管，了解《GTA 6》的开发过程。他在深度报道中援引 R 星技术总监菲尔 · 胡克的说法称，游戏开发工作会持续到最后一刻：“游戏从来不会彻底定型。我们也没有一份完全确定的设计蓝图。即使在过去几个月，我们仍然改动过一些内容。”

胡克解释说，《GTA 6》的开发周期之所以如此漫长，并不是因为团队内部出了差错，而是游戏包含大量相互关联的系统，开发进度难以符合最初的时间安排。

对于一款规模超过游戏行业以往任何作品的大作，临近发售仍在调整内容实则不足为奇。开发人员不断加班，完善 NPC 互动、排查特殊情况下出现的漏洞，并反复打磨玩家关注的细节。

胡克曾亲自体验过《GTA 6》开放世界的复杂程度。有一次，他原本打算测试某项任务，却被游戏中与行人、车辆、商店及其他角色的意外互动吸引，不知不觉花了两个小时探索其他内容。

IT之家获悉，团队在开发《GTA 6》期间取得的技术突破，以及新建的系统和工具，将成为今后提高开发效率的重要基础。

R 星工作室联席负责人亚伦 · 加布特也指出，团队对《GTA 6》的底层系统进行了大规模改造，这些成果将继续沿用：“我们在这个项目中从底层改动了很多东西。现在这些工作完成了，我们不会再推倒重来。”

R 星前技术总监奥贝 · 维尔梅伊此前曾在网上介绍过公司过去的一项惯例：游戏发售前两周，所有参与开发的人员都会停下原本的工作，亲自从头玩到通关，集中寻找并修复漏洞。

维尔梅伊一直在 R 星工作到 2009 年，经历了《侠盗猎车手》系列的 3D 宇宙时代和 HD 宇宙初期，当时开发团队的规模远小于今天。

Take-Two 和 R 星正承受着前所未有的压力，外界对新作的期待也达到空前高度。随着 R 星不断扩张，分布在各部门和办公地点的员工总数超过 4700 人，过去的工作方式预计也不再适用。

R 星还在抓紧修复《GTA 6》剩余的漏洞，完善游戏系统，等待多年的玩家距离发售日只剩下最后一个月。当然，开发工作尚未结束，并不代表游戏又双叒叕要跳票，而是传递出这样的信息：即便是如此庞大的项目，也需要持续打磨到发售前的最后一刻。