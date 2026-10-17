奇瑞汽车与国家电网战略合作，首个车网互联 V2G 规模化运营场站启动

IT之家 10 月 17 日消息，奇瑞汽车宣布与国家电网战略合作，首个车网互联 V2G 规模化运营场站启动。

10 月 16 日，奇瑞绿能与国网安徽电力明生集团合作签约仪式在安徽芜湖举行。行业首个车网互联 V2G 规模化运营场站正式启用，标志着 V2G 由技术验证迈入规模化落地阶段。

据介绍，V2G（Vehicle-to-Grid）实现电网向车辆充电和车辆向电网反向放电双向互动，让每辆新能源车成为可移动、可调度的“分布式储能单元”，实现用户价值从“降低用电成本”向“创造用车收益”转变。

车辆通过交流 V2G 桩，可低谷充电、高峰放电，停放期间即可参与电网调峰互动。结合当前电价差与相关补贴测算，用户年度预计收益超 3000 元。

IT之家获悉，奇瑞 V2G 实现交流与直流 V2G 通用兼容，覆盖家庭、园区、公共充电站等多样场景。其中，直流 V2G 可满足园区、公共充电站等大功率、快速车网互动需求；交流 V2G 功率更适合家庭等长时间停放、慢速补能和售电场景。

本次展示的 V2G 规模化运营场站采用交流 V2G，重点打通了“用户晚上在家里充电，白天在公司放电”场景：接入交流 V2G 后即可便捷参与售电，无需专程前往公共场站，把用户的停车时间转化为可运营、可收益的售电时间。

此外，奇瑞研创中心 · 迅龙秒充示范站同步亮相，拥有 1440kW 迅龙秒充设备，5 分钟补能 500km，并配备超充、快充、V2G、充电机器人、滑轨充电、无线充电等多种先进补能产品。

▲ 迅龙秒充示范站充电机器人