奇瑞捷途全新旅行者 7 上市 30 分钟大定订单突破 1 万台，超级焕新价 12.59 万元起

IT之家 10 月 14 日消息，奇瑞捷途汽车宣布，上市 30 分钟，全新捷途旅行者 7 大定订单突破 10000 台。

据IT之家此前报道，奇瑞捷途全新旅行者 7 今晚正式上市：

燃油版共推出 5 款车型，售价区间为 13.99-17.99 万元，超级焕新价 12.59-16.59 万元；

插混版共推出 3 款车型，售价区间为 15.29-17.29 万元，超级焕新价 14.39-16.39 万元。

新车长宽高分别为 4827/2006/1875mm，轴距 2800mm；前排配备 15.6 英寸中控屏 +10.25 英寸液晶仪表，内置 8255 芯片和 TOUR OS 3.3 智能座舱系统。

新车搭载猎鹰 500 高阶智能辅助驾驶系统，基于地平线征程 6M 芯片，算力 128TOPS，采用端到端大模型。后续还会推出带舱内激光雷达、配备华为乾崑智驾 ADS 5 方案的车型。

动力部分，1.5T 汽油版搭载 7 速双离合变速箱；2.0T 汽油版搭载 8AT 变速箱；1.5T 插电混动版匹配 3 挡 DHT 变速箱，匹配 45.12kWh 宁德时代电池，CLTC 纯电续航 251km，综合续航 1400km。