市场监管总局：立案查处加油机作弊案件 399 件、案值 2.7 亿元、罚没款 1.43 亿元

IT之家 10 月 17 日消息，据新华社报道，国家市场监督管理总局 16 日通报，2025 年以来，市场监管总局会同公安部等部门聚焦城乡接合部、国省道沿线等加油机作弊违法行为高发频发区域，共立案查处加油机作弊案件 399 件、案值 2.7 亿元、罚没款 1.43 亿元。

市场监管总局市场稽查专员嵇小灵介绍，当前加油机作弊呈现科技化、隐蔽化、链条化、双重危害性四大突出特点。

一是作弊手段科技化，可以远程控制调整作弊参数。不法分子不再局限于传统机械改动，主要通过更换加油机主板、加装作弊模块、植入作弊软件等方式，破解加油机原有防作弊自锁机制。经营者可以通过电脑、手机 App、遥控发射器，一键切换作弊开关、调整偷油比例。

二是作弊行为高度隐蔽，常规检查难以即时发现。不法分子利用更换外观相同的计控芯片，修改芯片内部计控程序，在后台电脑设置多层防火墙隐藏作弊软件等方式，从外观上看不出改动痕迹。他们的反侦查意识强，日常执法检查时关闭作弊功能，加油机检定数据可以完全恢复正常，只有在开启作弊功能时才会产生计量偏差，普通车主加油时无法直观分辨加油量是否短缺，取证难度大。

三是违法链条化，形成跨区域黑灰产闭环。上游团伙负责研发、生产、销售作弊主板、作弊软件和控制设备；中游人员上门改装、现场调试；下游加油站负责实际使用作弊装置。团伙内部封闭性强，不法加油站之间还互相通风报信。