群智咨询：超七成主流品牌笔记本 OLED 面板来自三星显示，厂商加速引入中国供应商

IT之家 10 月 17 日消息，群智咨询 15 日公布的数据显示，主要笔记本电脑品牌使用的 OLED 面板中，超过 70% 来自三星显示。随着面板供应进一步集中，各大电脑厂商开始引入中国面板厂商，以确保供货稳定，并在价格谈判中争取更多主动权。

联想的 OLED 面板主要由三星供应，另有部分来自京东方与和辉光电。惠普同样以三星显示为主要供应商，部分机型采用和辉光电的面板。

华硕同时向三星显示、京东方与和辉光电采购面板，宏碁约 75% 的 OLED 面板则来自三星显示。戴尔 XPS 系列使用 LG 显示的面板，其他产品主要由三星显示供货。

随着越来越多笔记本电脑采用 OLED 屏幕，面板供应也进一步向少数厂商集中。去年第一季度，笔记本电脑 OLED 面板出货量为 210 万片，今年第二季度增至 430 万片，增长超过一倍，第三季度预计达到 490 万片。

今年下半年，OLED 面板在笔记本电脑面板市场的份额预计将突破 10%。联想、惠普和华硕今年各自采用 OLED 面板的笔记本电脑占比预计也将超过 10%。

据韩媒 The Elec 报道，对单一供应商的依赖加深，给电脑厂商带来了更多压力。一旦生产中断，厂商很难迅速找到其他供货渠道，有限的采购选择也削弱了议价能力。在安排新品上市时间、确定面板规格时，厂商还需要与供应商进行更密切的协调。群智咨询指出，各大笔记本电脑品牌因此开始调整采购策略，寻求更多供应来源。

在入门级市场，TCL 华星准备供应采用喷墨打印技术生产的 OLED 面板。继今年第三季度开始供应显示器面板后，TCL 华星计划于第四季度量产笔记本电脑面板。

中高端市场方面，京东方和维信诺也在扩大柔性 OLED 面板的供应。京东方 B16 产线于今年第二季度开始量产，维信诺则在第三季度启动笔记本电脑用柔性 OLED 面板的生产。

液晶面板的市场份额则持续下滑。群智咨询预计，到 2030 年，非晶硅液晶面板在笔记本电脑面板市场的份额将从 2024 年的约 79% 降至约 48%。同期，OLED 面板的份额预计升至约 20%，氧化物液晶面板则将达到约 29%。随着 OLED 屏幕从高端笔记本电脑向入门级产品普及，笔记本电脑面板的技术格局也在改变。