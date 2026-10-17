Valve 创始人 G 胖眼中的 Steam，是一款大型多人在线游戏

IT之家 10 月 17 日消息，据外媒 GamesRadar 今天（17 日）报道，Valve 创始人加布 · 纽维尔对 Steam 的定位，不止于一个“在线商店”。在他看来，Steam 实际上就是一款大型多人在线游戏。

前 Valve 编剧切特 · 法利谢克近日谈到了 Epic 游戏商城的最新更新。他认为，Epic 始终没有为自己的商城找到明确的发展方向，这是制约平台发展的重要原因。“Valve 打造 Steam 的核心思路是什么？加布已经讲过很多次了，就是把它当成一款大型多人在线游戏。事情就这么简单。看看 Steam，玩家有很多展示自己的方式，还可以不断升级。账户有等级，玩游戏能获得各种物品。”

从集换式卡牌到个人资料页装饰，Steam 提供了不少展示个性的功能。“Steam 有各种各样的东西，既能让玩家展示自己，又能让整个平台的体验像大型多人在线游戏一样，还能升级。玩家可以互相赠送物品，还有奖励等等。”

法利谢克也承认，Valve 的社区管理仍有改进空间，Steam“确实应该”加强对平台上某些行为的监督和管理。同时，他也认为，社区功能让玩家真正融入了 Steam。

“玩家在 Steam 生态中拥有真正的自主权、存在感和影响力，就像玩大型多人在线游戏一样，可以打怪、探索地下城之类。玩家可以在游戏体验中完成各种活动。因此，他们不只是消费内容，也能以相当被动的方式表达自己。”

Epic 同样为玩家提供了《堡垒之夜》虚幻编辑器等多种展示个性的工具，但法利谢克认为，这些工具需要用户花费不少精力，绝大多数玩家根本不会去用。

相比之下，玩家在 Steam 市场卖出一张价值 3 美分（IT之家注：现汇率约合 0.2 元人民币）的集换式卡牌，就能立即获得满足感，Epic 游戏商城却没有类似的体验。

法利谢克也不认同 Epic 负责人蒂姆 · 斯威尼最近针对加布 · 纽维尔的讽刺言论，更不看好 Epic 打算依靠“氛围编程”改造启动器、进而超越 Steam 的“万全之策”。他认为，这些举措都不足以吸引玩家。Epic 游戏商城本来就没有多少功能，承诺缩短加载时间的作用也可能是无济于事。