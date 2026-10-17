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DeepSeek 上线网页搜索与抓取 API、API 短暂出现 V4.1 Flash-1017 快照、Harness v0.2.1-rc1 发布

2026/10/17 14:36:52 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 xxy171070Domado在下带专生汪小汪克罗马侬人 的线索投递！

IT之家 10 月 17 日消息，今天上午，DeepSeek 在 API 层面连续出现多项变动。

首先，DeepSeek 官方宣布 Search / Fetch API 已正式上线，两项接口均使用 DeepSeek 自研搜索引擎，为 Agent 与 RAG 应用提供实时网页内容。

Search 接口按 query 搜索网页并返回结构化结果，Fetch 接口则抓取单个网页，以 Markdown 文本返回标题与正文。两者均为原始 JSON API，Base URL 为 api.deepseek.com，使用与 DeepSeek API 相同的 Bearer 鉴权。

根据 DeepSeek 支持文档，Search 与 Fetch 均按成功请求次数计费，价格为每千次 5 元，仅当 Search 返回非空结果列表、Fetch 返回页面正文且 HTTP 状态码为 200 时才产生费用，失败请求、空结果和超时不计费，请求的结果条数不影响价格。

每个账号下 Search 与 Fetch 各自限制为每秒 5 次查询，两者独立计数，Fetch 还设有按域名的额外限制，超出限制返回 HTTP 429。Search 请求的 query 上限为 128 个字符，返回结果数可在 1 至 50 之间选择，默认为 10，结果中附带标题、URL、摘要、面向模型的较长摘要、可选的全文、发布日期、重排序分数及权威度评级。

值得一提的是，Search API 上线后的前两周内（2026 年 11 月 1 日之前），通过 Claude Code 的 Web Search 工具或 Codex 的 web_search 功能触发的搜索不收取 Search 费用。

在模型层面，X 平台上的机器人账号 AI Tracker Bot 在 DeepSeek 官方 API 列表中捕捉到了一个显示为“deepseek-v4.1-flash-1017”的 API 条目，但很快被移除。

该账号指出，1017 后缀与 DeepSeek 此前的日期快照命名方式一致，如 V4-Flash-0731 和 V4-Pro-0813，因此可能指向一个新的 V4.1 Flash 快照。

该账号同时更新称，DeepSeek API 上公开的 deepseek-flash 仍是 V4.1 Flash，而非 1017 快照；其输出与第三方托管相同开放权重的模型之间的吻合程度，与 V4 Pro 在两个托管方之间的一致性相当。截至发稿，DeepSeek 官方尚未对“1017”快照的存在或变更内容作出说明。

作为背景，DeepSeek 于 9 月 10 日正式发布 V4.1 Flash，这是其全新模型结构系列中尺寸最小的模型，原生支持多模态视觉理解，模型名称改为 deepseek-flash 即可调用，上一代 V4 Flash 与 V4 Flash Vision Exp 已下线并暂时路由至 V4.1 Flash。

最后，DeepSeek 今日还发布了 DeepSeek Harness 最新的 v0.2.1-rc1 版本，这也是 0.2.1 系列的首个候选版本，其中汇总了自 v0.2.0-rc.2 以来的主要用户和开发者相关变更。IT之家汇总新增功能如下：

  • 允许用户从“自定义插件索引源”中发现和安装插件。

  • 插件管理页新增「让 Agent 创建插件」入口，可保留草稿进入创造模式；发送需求后才开始执行。

  • 支持插件启用、停用、卸载及更新后的依赖同步；启用热重载时，更新或重新安装的可替换插件直接生效，无法热重载时提示重启。

  • 可选插件支持极简模式，Official 插件列表支持按需安装与当前发布版对应的 Claude Code 和 Codex 组合包，并可用于 headless、SDK 和 ACP profile。

  • 新增实验性插件的 Session 状态记录接口，供插件写入和读取自己的会话记录。

  • 新增实验性 Claude Code Mods 兼容层。目前阶段的主要目的是验证 Claude Code Mods API 功能大致为 DeepSeek Harness 插件的一个子集，而非为用户提供实际的完整兼容性。

  • 新增实验性开发者工具组合包，提供会话原始日志、聊天分组与正文的双向定位，以及内嵌 NodeJS 调试工具；内嵌 DevTools 目前使用英文界面。

  • 新增实验性思考过程机器翻译插件，可在插件页启用，选择 Bing、Google 或付费 DeepSeek Flash。

  • 新增实验性 Git Worktrees 插件，可在插件页启用，由 Agent 创建并进入独立的 Git checkout。

  • 自定义模型 API 支持通过 UI 中配置各模型的推理等级，无需手动修改配置文件。

  • pi-ai 路由支持按模型能力处理会话中的系统提示词更新，以及工具的动态新增和移除。

  • 极简模式支持读取图片和自动压缩长对话，Web 与桌面端可通过 /compact 指令手动压缩上下文。

  • 全局指令支持读取共享 agents 目录中的 AGENTS.md，可通过 DSH_AGENTS_HOME 指定目录。

  • 新增 working_directory 工具，并为 TypeScript / Python SDK 提供会话工作目录的读取和切换接口。

  • SSH 新增独立可执行的 helper 运行时，支持远端文件操作、进程、终端、沙箱和 Node PTC。

  • Web 版支持在本机 HTTP 访问时登录 DeepSeek 账号。

  • 支持识别已发送消息中的密钥和令牌，并默认脱敏按需查看。

  • 新会话支持预填未发送的提示；恢复草稿或切换工作区时保留文件、目录和会话引用。

  • 新增工作步骤收起时机设置，可选择回答结束后收起，或在下一条普通消息到来时收起。

  • Markdown 文件预览将 YAML 头部元数据显示为清晰的字段列表。

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关键词：DeepSeek HarnessDeepSeekSearch API

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