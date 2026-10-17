DeepSeek 上线网页搜索与抓取 API、API 短暂出现 V4.1 Flash-1017 快照、Harness v0.2.1-rc1 发布

IT之家 10 月 17 日消息，今天上午，DeepSeek 在 API 层面连续出现多项变动。

首先，DeepSeek 官方宣布 Search / Fetch API 已正式上线，两项接口均使用 DeepSeek 自研搜索引擎，为 Agent 与 RAG 应用提供实时网页内容。

Search 接口按 query 搜索网页并返回结构化结果，Fetch 接口则抓取单个网页，以 Markdown 文本返回标题与正文。两者均为原始 JSON API，Base URL 为 api.deepseek.com，使用与 DeepSeek API 相同的 Bearer 鉴权。

根据 DeepSeek 支持文档，Search 与 Fetch 均按成功请求次数计费，价格为每千次 5 元，仅当 Search 返回非空结果列表、Fetch 返回页面正文且 HTTP 状态码为 200 时才产生费用，失败请求、空结果和超时不计费，请求的结果条数不影响价格。

每个账号下 Search 与 Fetch 各自限制为每秒 5 次查询，两者独立计数，Fetch 还设有按域名的额外限制，超出限制返回 HTTP 429。Search 请求的 query 上限为 128 个字符，返回结果数可在 1 至 50 之间选择，默认为 10，结果中附带标题、URL、摘要、面向模型的较长摘要、可选的全文、发布日期、重排序分数及权威度评级。

值得一提的是，Search API 上线后的前两周内（2026 年 11 月 1 日之前），通过 Claude Code 的 Web Search 工具或 Codex 的 web_search 功能触发的搜索不收取 Search 费用。

在模型层面，X 平台上的机器人账号 AI Tracker Bot 在 DeepSeek 官方 API 列表中捕捉到了一个显示为“deepseek-v4.1-flash-1017”的 API 条目，但很快被移除。

该账号指出，1017 后缀与 DeepSeek 此前的日期快照命名方式一致，如 V4-Flash-0731 和 V4-Pro-0813，因此可能指向一个新的 V4.1 Flash 快照。

该账号同时更新称，DeepSeek API 上公开的 deepseek-flash 仍是 V4.1 Flash，而非 1017 快照；其输出与第三方托管相同开放权重的模型之间的吻合程度，与 V4 Pro 在两个托管方之间的一致性相当。截至发稿，DeepSeek 官方尚未对“1017”快照的存在或变更内容作出说明。

作为背景，DeepSeek 于 9 月 10 日正式发布 V4.1 Flash，这是其全新模型结构系列中尺寸最小的模型，原生支持多模态视觉理解，模型名称改为 deepseek-flash 即可调用，上一代 V4 Flash 与 V4 Flash Vision Exp 已下线并暂时路由至 V4.1 Flash。

最后，DeepSeek 今日还发布了 DeepSeek Harness 最新的 v0.2.1-rc1 版本，这也是 0.2.1 系列的首个候选版本，其中汇总了自 v0.2.0-rc.2 以来的主要用户和开发者相关变更。IT之家汇总新增功能如下：

允许用户从“自定义插件索引源”中发现和安装插件。

插件管理页新增「让 Agent 创建插件」入口，可保留草稿进入创造模式；发送需求后才开始执行。

支持插件启用、停用、卸载及更新后的依赖同步；启用热重载时，更新或重新安装的可替换插件直接生效，无法热重载时提示重启。

可选插件支持极简模式，Official 插件列表支持按需安装与当前发布版对应的 Claude Code 和 Codex 组合包，并可用于 headless、SDK 和 ACP profile。

新增实验性插件的 Session 状态记录接口，供插件写入和读取自己的会话记录。

新增实验性 Claude Code Mods 兼容层。目前阶段的主要目的是验证 Claude Code Mods API 功能大致为 DeepSeek Harness 插件的一个子集，而非为用户提供实际的完整兼容性。

新增实验性开发者工具组合包，提供会话原始日志、聊天分组与正文的双向定位，以及内嵌 NodeJS 调试工具；内嵌 DevTools 目前使用英文界面。

新增实验性思考过程机器翻译插件，可在插件页启用，选择 Bing、Google 或付费 DeepSeek Flash。

新增实验性 Git Worktrees 插件，可在插件页启用，由 Agent 创建并进入独立的 Git checkout。

自定义模型 API 支持通过 UI 中配置各模型的推理等级，无需手动修改配置文件。

pi-ai 路由支持按模型能力处理会话中的系统提示词更新，以及工具的动态新增和移除。

极简模式支持读取图片和自动压缩长对话，Web 与桌面端可通过 /compact 指令手动压缩上下文。

全局指令支持读取共享 agents 目录中的 AGENTS.md，可通过 DSH_AGENTS_HOME 指定目录。

新增 working_directory 工具，并为 TypeScript / Python SDK 提供会话工作目录的读取和切换接口。

SSH 新增独立可执行的 helper 运行时，支持远端文件操作、进程、终端、沙箱和 Node PTC。

Web 版支持在本机 HTTP 访问时登录 DeepSeek 账号。

支持识别已发送消息中的密钥和令牌，并默认脱敏按需查看。

新会话支持预填未发送的提示；恢复草稿或切换工作区时保留文件、目录和会话引用。

新增工作步骤收起时机设置，可选择回答结束后收起，或在下一条普通消息到来时收起。

Markdown 文件预览将 YAML 头部元数据显示为清晰的字段列表。

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