6499 → 4922 元：AOC AGP327UZD 叠曜版显示器新低，31.5 英寸 4K 240Hz 双模

AOC AGP327UZD 叠曜版 32 英寸显示器开售于 2026 年 9 月，首发价 6499 元。

京东 11.11 大促期间，PLUS 立减 29.99 元，领取 500 元优惠券，焕新补贴立减 546.9 元，到手价 4922.11 元：

京东 11.11 红包至高 26888 元无门槛可用，每天可抽一次：点此抽取。

相较原版 AGP327UZD，叠曜版升级至 LG Display 的 Primary RGB Tandem 2.0 技术四层 R-B-G-B WOLED 面板，相比传统三层结构亮度效率提升约 20%，色彩容量提升约 25%，色彩亮度提升约 40%，抗反光性能提升约 15%。

这款显示器拥有 1,850,000:1 静态对比度，通过 VESA DisplayHDR True Black 500 认证，HDR 峰值亮度可达 1500nits（APL 1.5%），配备 AGLR 零雾度防眩光层。

这款显示器支持 4K 240Hz 与 FHD 480Hz 一键双模切换，覆盖 99.5% DCI-P3 色域、100% sRGB 色域，出厂校色平均 ΔE＜1；配备 DP 2.1 接口、双 HDMI 2.1 接口，USB-C 接口支持 65W 反向充电，另外提供 3 个 USB 3.2 Gen1 接口。

IT之家附这款显示器详细参数：

淘宝 11.11 主会场： 点此前往

京东 11.11 主会场： 点此前往

京东 11.11 手机叠加国补立减千元： 点此查看

京东 11.11 家电家居主会场： 点此前往

京东 11.11 数码主会场：点此前往

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】