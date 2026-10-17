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6499 → 4922 元：AOC AGP327UZD 叠曜版显示器新低，31.5 英寸 4K 240Hz 双模

2026/10/17 15:17:12 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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AOC AGP327UZD 叠曜版 32 英寸显示器开售于 2026 年 9 月，首发价 6499 元。

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相较原版 AGP327UZD，叠曜版升级至 LG Display 的 Primary RGB Tandem 2.0 技术四层 R-B-G-B WOLED 面板，相比传统三层结构亮度效率提升约 20%，色彩容量提升约 25%，色彩亮度提升约 40%，抗反光性能提升约 15%。

这款显示器拥有 1,850,000:1 静态对比度，通过 VESA DisplayHDR True Black 500 认证，HDR 峰值亮度可达 1500nits（APL 1.5%），配备 AGLR 零雾度防眩光层。

这款显示器支持 4K 240Hz 与 FHD 480Hz 一键双模切换，覆盖 99.5% DCI-P3 色域、100% sRGB 色域，出厂校色平均 ΔE＜1；配备 DP 2.1 接口、双 HDMI 2.1 接口，USB-C 接口支持 65W 反向充电，另外提供 3 个 USB 3.2 Gen1 接口。

接口参数

IT之家附这款显示器详细参数：

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关键词：AOC 显示器AGP327UZD

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