《GTA 6》带动需求激增，消息称索尼 PS5 Pro 缺货将持续至 2027 年

IT之家 10 月 13 日消息，《GTA 6》是 2026 年最受期待的游戏，这款作品已经被认为是造成游戏主机缺货的诱因之一，PlayStation 5 Pro 的缺货情况尤为突出。索尼官网目前已经断货，这款高端索尼主机在拍卖网站上的售价已经达到 1,100 美元（IT之家注：现汇率约合 7,370 元人民币）及以上。

主机需求高涨的部分原因在于，《GTA 6》11 月 19 日发售时，将仅登陆 PlayStation 5/Pro 以及 Xbox Series X/S 平台，目前官方尚未公布其他平台版本。

据 CNET 报道，索尼在 9 月通知经销商，受“短期市场供应紧张以及高需求”影响，PlayStation 5 Pro 的供货短缺情况将持续至 2027 年。制约 PlayStation 主机供货最严重的瓶颈，是由 AI 基础设施需求挤压所引发的全球内存与存储组件危机，也就是“内存灾难（RAMageddon）”。

PS5 Pro 能够为多款游戏提供更高帧率以及更强的 4K 画面处理能力，而 Rockstar 工作室的这款新作同样可以在标准版 PS5 上运行。

不过近期 PlayStation 平台的重磅新作并不只有《GTA 6》：由《漫威蜘蛛侠》与《漫威蜘蛛侠 2》开发团队打造的 PS5 独占游戏《金刚狼》，自 9 月发售以来，销量据称已经达到 216 万份。

PlayStation 5 Pro 于 2024 年 11 月首发，定价 700 美元（现汇率约合 4,690 元人民币），但其市场零售价格现已上涨至 900 美元（现汇率约合 6,030 元人民币）。

《GTA 6》是 2013 年推出的《GTA 5》万众期待的续作，这款犯罪题材游戏的可游玩地图面积据称是前作的两倍，游戏预售定价为 80 美元（现汇率约合 536 元人民币）。