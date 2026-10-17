制造商 Elevation Lab 宣布下架苹果 AirTag 消音工具，公开致歉承认“产品可能被用于秘密跟踪他人”

IT之家 10 月 17 日消息，据外媒 Appleinsider 报道，配件厂商 Elevation Lab 发布公告，宣布下架旗下 AirTag 消音工具 AirTag Silencer，并就产品可能被用于跟踪他人一事公开道歉。

据介绍，AirTag Silencer 旨在让用户永久摧毁苹果 AirTag 内置的扬声器，使其不会发出任何声音。使用时，用户需要先取出 AirTag 电池，再将追踪器放入专用固定模具，随后用锤子将一根销钉直接打入扬声器。Elevation Lab 声称，这种方式可以让扬声器彻底失效，同时不损坏追踪器的其他组件。

Elevation Lab 在推出这款工具时，声称这是为了防止窃贼在失窃物品被找回之前发现并拆除 AirTag，例如用户可以将消音后的 AirTag 放在自行车上，以降低追踪器发出声音、被窃贼发现的风险。但尽管如此，Elevation Lab 还是招致了业界广泛的批判。

面对相关质疑，Elevation Lab 现已将产品从官网下架，并发布道歉声明。公司表示，团队成员希望将消音后的 AirTag 用于防盗追踪，但最终意识到，它也可能被心怀不轨的人利用，使无法收到手机提醒的人更难察觉自己正被跟踪。Elevation Lab 还称，未来将利用相关专利，阻止其他厂商制造类似产品。