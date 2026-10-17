949 → 628 元：米家 216L 三门冰箱 11.11 直降，还有 256L 风冷可选

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作者： 一乖

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小米 · 米家 216L 三门冰箱 MC-216TDM 今年 4 月上市，官方定价 1298 元，首发国补价 949 元。

部分第三方店铺今日仅需 628 元，1 级能效。

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如果需要风冷无霜冰箱，下方这款也很不错。

256L 新一级能效款 9 月上市，官方定价 1299 元，今日券后 832 元起：

216L

三门冰箱采用了一体化门板、一体成型箱壳，约 0.28m² 占地面积，505mm 宽度。

提供 129L 冷藏区（2 至 8℃）、30L 中门微冻区（-7 至 0℃）、57L 冷冻区（-24 至-18℃）。

256L

三门冰箱新一级能效、360° 循环风冷，约 0.34m² 占地面积，560mm 宽度。

提供 136L 冷藏区、35L 中门微冻区（-25 至 5℃）、58L 冷冻区。受环境温度影响，当环境温度≤13℃ 时，变温室温度可调范围将调整为-20~2℃。

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