特斯拉美国 Model Y 穿越高速隔离带致人死亡，驾驶辅助系统处于启用状态

IT之家 10 月 17 日消息，据 Electrek 周四报道，特斯拉向美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）提交的事故报告显示，今年 8 月的一起碰撞事故发生前，车辆的驾驶辅助系统处于已启用状态。

据新泽西州警方通报，当地时间 2026 年 8 月 22 日上午 8 时 31 分左右，一辆特斯拉 Model Y 沿新泽西州坎伯兰县文兰市的 55 号公路向南行驶时失控，在约 34.6 英里（IT之家注：约 55.7 公里）路段驶离道路左侧，穿过中央草坪隔离带并撞上树木，随后进入对向车道，与一辆迎面驶来的雪佛兰 SUV 相撞，导致 SUV 驾驶员、68 岁的菲利普 · 伊斯特曼（Phillip Eastman）死亡，特斯拉驾驶员和雪佛兰车上一名乘客受伤。

公开报道显示，伊斯特曼来自宾夕法尼亚州斯普林菲尔德，生前曾担任当地学区董事会成员，并拥有近 30 年青少年及高中冰球教练经历，其中 17 年担任斯普林菲尔德高中校队主教练。

事故发生后，当地公开报道主要将事件描述为特斯拉驾驶员失去对车辆的控制，并未提及 Autopilot、Full Self-Driving（FSD）或其他驾驶辅助系统。

Electrek 发现，特斯拉在提交给 NHTSA 的事故数据中将这起事故与一份此前未被公开报道关联到驾驶辅助系统的致命事故记录对应起来。

特斯拉在最新提交的报告中将涉事车辆标记为 2,021 款 Model Y，并在自动化系统的“启用状态”（Engagement Status）一栏填写“Verified Engaged”，即已确认启用 Autopilot 或 FSD 系统。

不过，特斯拉报告没有公开具体使用的是哪一套系统，也没有提供足以还原事故经过的完整信息。特斯拉将事故叙述、软件版本，以及车辆行驶道路是否处于系统获准运行范围内等字段标记为“机密商业信息”，相关内容因此被遮蔽。

按照 NHTSA 的常设命令（Standing General Order），如果涉及二级驾驶辅助系统的车辆在碰撞发生前 30 秒内启用了相关系统，且事故造成死亡等规定后果，汽车制造商就需要向监管机构报告。

此次报告还记录了事故发生前车辆的速度为 60km/h，但这一数值可能只是事故前某个时间点的远程信息记录，不能直接视为车辆驶离道路时的实际速度。此外，特斯拉在报告中仅确认持有车辆的远程信息数据，并未勾选持有事件数据记录器（EDR）数据或车载视频，因此公开记录无法确认是否存在其他可用于还原事故的车载证据。