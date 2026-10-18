《战地风云 6》回应第五赛季争议皮肤：拼写错误将修复，五枪套设计是刻意为之

IT之家 10 月 18 日消息，《战地风云 6》开发团队针对玩家对第五赛季新增几款争议外观皮肤的批评作出了回应。

据游戏资讯网站 MP1st 消息，战地工作室在官方 Discord 社区发布公告，介绍了上周《战地风云 6》第五赛季上线后引发热议的两款皮肤的相关背景。公告全文确认，其中至少一处问题正在修复，而另一处设计则会保持原样。

这两款外观道具于 10 月 13 日正式上线，很快就招致玩家不满：一款皮肤里“security（安全）”一词疑似出现拼写错误；另一款步兵皮肤则夸张地配备了五个手枪枪套。开发者表示，麦克尼尔（McNeil）皮肤臂章上把单词错写成了不存在的“secuty”，该拼写错误会在 11 月《战地风云 6》第五赛季更新时修复。

公告中写道，开发团队留意到围绕新皮肤产生的各类玩梗内容与讨论：“大家明确指出了问题，我们听到了各位的顾虑。”

公告继续写道：“坦白说，这类不达标的道具，不符合大家对我们的品质期待，也达不到我们给自己定下的标准。我们一直为游戏世界观与装备设计的精细度引以为傲，出现这类视觉疏漏，所有人都会感到沮丧。我们正在复盘内部流程与工作环节，定位问题成因，并思考如何在后续进一步加强品控。感谢大家以高标准要求我们。”

这次快速回应以及修复承诺，一定程度上平息了社区的不满。不过战地工作室与艺电（EA）的这份声明，并没有说明这个拼写错误最初是如何产生的，也没有回应玩家事后提出的、怀疑使用生成式 AI 制作素材的相关质疑。

本周另一款吸引玩家目光的外观是“午夜幻影（Midnight Mirage）”皮肤，它那多达五个手枪枪套的造型实在夸张。这款皮肤本身就显得有些违和，又和那款带拼写错误的皮肤一同上线，口碑雪上加霜。自去年 10 月《战地风云 6》发售以来，玩家就一直在讨论这款射击游戏的角色外观，所以无论是不是失误，这样的服装设计注定会引来关注。但在战地工作室看来，这个设计并不是制作失误。

公告解释：“这是刻意的创意设定，致敬动作片里那种夸张桥段 —— 特工的装备上，但凡有空余位置，都会莫名其妙多绑一把备用武器。当然我们也理解，它和其他有瑕疵的外观一同推出时，很容易让人误以为这也是制作疏漏。”

关于午夜幻影皮肤的讨论到此告一段落，玩家不用期待这几个手枪枪套会被移除。团队在文末承诺，后续会持续关注社区反馈。

“我们会不断尝试新创意，看看哪些内容能获得玩家喜爱，也正是依靠大家，我们才能持续优化《战地》的外观道具。感谢各位一直以来的反馈与支持。”

IT之家注意到，《战地风云 6》第五赛季已于上周开启，和以往赛季内容一样，更新将分三批逐步推送。第一波内容已经上线，新增了拉斯维加斯大道与 51 区两张地图，还有《死亡空间》联动内容。11 月 10 日，新地图欧洲赌场将随全新活动与道具一同上线。12 月 8 日，布莱克威尔原野与新索贝克城两张地图迎来改版，同时还有更多内容与调整陆续推出。