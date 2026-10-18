消息称尚界 Z9 新车在品牌成立初期就同步开发：属目前定位最高产品，定价预计 35-40 万级

IT之家 10 月 18 日消息，工信部 16 日发布第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，尚界 Z9 纯电动 SUV 完成申报。
尚界 Z9 定位纯电动运动型乘用车，尺寸为 5139×2005×1776mm、轴距 3086mm，额定载客含驾驶员为 5 人（双电机版可选 6 座版本）。
据博主 @未来的学习笔记 透露，尚界 Z9 是品牌成立初期就同步开发的新车，只是保密太好，这也是尚界一贯的风格。
博主表示，该车也是尚界目前定位最高的产品，预计明年二季度上市，核心配置看齐鸿蒙智行 8 / 9 系 SUV 标准，定价预计在 35-40 万级。
IT之家注意到，尚界 Z9 新车提供两种动力版本：
单电机版本 CSA6516BBEV1 整备质量 2595 kg，总质量 3042 kg，搭载由华为数字能源技术有限公司提供的型号为 QT67TZ220D06 驱动电机，额定功率 102.5 kW，峰值功率 280 kW，最高车速 200 km/h；采用三元锂离子电池，储能装置单体由江苏时代新能源科技有限公司生产，总成由上汽时代动力系统（上海）有限公司生产。
双电机版本 CSA6516BBEV2 整备质量达到 2715 / 2794 kg，总质量 3162 / 3268 kg，搭载前 175 kW（上海汽车变速器有限公司 TZ180XS0953）、后 280 kW（华为数字能源技术有限公司 QT67TZ220D06）双驱动电机，系统总功率 455 kW，最高车速提升至 210 km/h，同时可选 5 / 6 座两种座椅布局。