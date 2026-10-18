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零跑 A10s 上市：全新镜夜黑外观、505km 续航，9.28 万元

2026/10/18 10:22:54 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream骑蚂蚁追火箭 的线索投递！

IT之家 10 月 18 日消息，零跑汽车今日宣布零跑 A10s 正式上市，上市指导价 9.28 万元

IT之家获悉，新车采用全新镜夜黑外观、专属摩登灰内饰，此外还包含以下专属内容：

  • 专属 18 英寸酷黑运动轮毂

  • 专属枪灰色零跑 LOGO、专属「s」红色尾标

  • 专属仿麂皮座椅、专属枪灰冷调座舱装饰

  • 专属红色缝线座椅、专属小零刺绣

新车定位智能精品长续航 SUV，拥有 1.55 平方米全景天幕（99.9% 紫外线隔绝玻璃，带电动遮阳帘）、2.63 平方米超大软包（全球标准环保材料）；官方称新车得房率 88.1%，拥有 106L 可冲洗下沉储物舱。

新车搭载激光雷达 + 车位到车位领航辅助驾驶，拥有 8295/8650 双旗舰芯片；续航 505km，30%-80% 补能 16 分钟；搭载七合一油冷电驱，最高车速 160km/h。

新车采用 9 横 7 纵 4 强环笼式车身，支持 4-130km/h 主动 AEB 紧急制动辅助、80-130km/h 主动 AES 紧急避让系统；麋鹿成绩 78.3km/h，支持 140km/h 爆胎稳定控制。

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关键词：零跑 A10s零跑汽车

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