亚马逊云科技 CFO 称 AI 基建的繁荣可持续，AI 服务器投资回报周期不到三年

IT之家 10 月 18 日消息，据 Axios 于当地时间 10 月 16 日报道，亚马逊云科技（AWS）首席财务官约翰 · 费尔顿（John Felton）表示，人工智能基础设施与服务支出的繁荣是可持续的，因为它正在推动有意义的创新。

随着债务规模膨胀、估值高企以及循环融资交易频现，部分投资者与分析师对“AI 泡沫”愈发焦虑，担忧企业的营收增速能否跟上数额庞大的基建投入。

约翰 · 费尔顿表示，公司的 AI 资本支出正在带来回报，其切身经验也证明，在 AI 领域大举投入能够获得收益。他认为，看待 AI 的成熟方式是将其视为生产力提升工具，而不仅是“降本工具”。

费尔顿表示，截至第二季度，公司拥有近 5,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3.35 万亿元人民币）的在手订单储备，基于此他对当前的资本支出“感到踏实”。这笔储备由庞大客群共同支撑 ——“既涵盖行业巨头、顶级 AI 实验室，也包括中小企业”。

费尔顿透露，AWS 的 AI 服务器投资正在取得丰硕成果，“在这些服务器上，我们看到的投资回报周期不到三年。”

数据显示，AWS 第二季度实现营收 422 亿美元（现汇率约合 2,828.63 亿元人民币），同比增长 36.7%；该业务部门的 AI 业务年化营收运行率已突破 250 亿美元（现汇率约合 1,675.73 亿元人民币），且同比增速高达三位数百分比。