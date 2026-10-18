苹果 iPhone Duo 京东尊享权益套装上线，20998 元起 20:00 开抢

iPhone Duo 定价 15999 元起，京东支持 12 期免息，以旧换新至高补贴 700 元：点此预约京东新品。

今日京东上线“尊享权益套装”，定价 20998 元起，每晚 20:00 开抢。

较裸机版加价 4999 元，套装内含：

本机 15999 元起

苹果 40W 充电器 329 元

摩可 · 肖特 UTG 钢化膜 929 元

1 年京东全面保修服务 1800 元（含意外故障）

5 年电池不限次换新服务 999 元（需电池健康低于 80%）

90 天全保换新服务 1200 元

复购补贴 999 元

另外加价 7999 元的“臻享权益套装”也在售卖中，较“尊享套装”主要增加 999 元官方壳 + 399 元充电宝，也是每晚 20:00 开抢，此款支持 24 期免息：

iPhone Duo 激活无需导入 eSIM 卡，WiFi 联网即可激活。

iPhone Duo 官方定价如下：

256GB：15999 元

512GB：17999 元

1TB：21499 元

2TB：26499 元

该机提供星光白和夜空双色可选，手机内外屏均为 120Hz（ProMotion），支持 Apple Pencil（今年晚些时候），其中内屏尺寸为 7.6 英寸（采用屏下摄像头），外屏 5.4 英寸。

该机前置 12Mp 自拍摄像头，后置 48Mp 主摄及 48Mp 融合式超广角，支持拍摄 4K 杜比视界 HDR 视频，提供全新“智能拍摄”功能，不需要用户动手按快门即可自动拍摄。

该机搭载 A20 Pro 处理器，拥有大尺寸 VC 均热板，手机全球版本均采用 eSIM 设计，匹配 C2 基带芯片，在软硬件加持下，手机充满一次电续航至高 24 小时，使用外屏播放视频提供至高 44 小时续航，手机充电 5 分钟可在外屏上观看 5 小时视频。

iPhone Duo 国行 10 月 16 日晚 8 点接受预购，京东支持 12 期免息：点此预约京东新品。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

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