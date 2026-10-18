医用外骨骼康复纳入多地医保，2025 年中国市场规模达 14.2 亿元

IT之家 10 月 18 日消息，国家医保局印发的《全民医疗保障“十五五”规划》提出，积极将新技术、新药品、新器械应用纳入商业健康保险保障范围。央视财经记者近日走访了解到，目前北京、上海、江苏、浙江等多地，已将“医用外骨骼康复训练”项目纳入医保或长护险试点。

报道称，医用外骨骼，是一种可穿戴的智能康复机器人，能够为患者提供标准化、重复性的步态训练，针对髋、膝、踝关节的运动控制、躯干平衡和步态控制进行训练，帮助患者重新建立站立、迈步和行走的能力。过去，医保报销的康复训练多由康复师人工辅助完成，医用外骨骼康复训练项目纳入医保后，患者有了更多选择。

专业机构 IDC 数据显示，2025 年，中国医疗康复外骨骼机器人市场规模约 14.2 亿元，专家表示，低成本、高实用性的康复医疗外骨骼机器人，将成为未来发展重点。

IT之家从 IDC 数据获悉，当前，医院康复科、康复专科医院及康复中心仍是主要应用场景。受人口老龄化、康复医疗需求增长、基层康复体系建设及国产替代推动，医疗康复外骨骼成为商业化成熟度最高的细分市场。傅利叶智能、程天科技、迈步机器人等厂商在中国医疗康复外骨骼市场占据领先份额。

此外，2025 年，中国消费助力外骨骼机器人市场规模接近 1.1 亿元，出货规模约 1.9 万台。随着人口老龄化、银发经济发展以及产品成本下降，正加速向日常助行、户外运动和文旅体验等场景拓展，成为市场增长的重要动力。

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