349 元起，九州风神 PK650/750/850D-V2 金牌电源上架

IT之家 10 月 18 日消息，九州风神现已在京东上架全新 PK-D V2 系列金牌电源，包含 PK650D V2、PK750D V2 和 PK850D V2 三款不同功率的型号，IT之家整理价格如下：

PK650D V2：349 元

PK750D V2：399 元

PK850D V2：449 元

系列电源尺寸为 140×150×86 mm，采用黑色磨砂外壳，侧面印有九州风神的 Logo，格栅采用了方形孔洞设计。电源基于 Intel ATX 3.1 规范设计，全系满足 200% 整机瞬时功率，并配备了双色注塑接口的 12V-2x6 线材。电源获得了 80PLUS 和 PPLP 双重金牌能效认证，在 50% 典型负载下转化效率达 90% 以上。

在内部用料方面，PK-D V2 系列电源采用了“主动式 PFC + 半桥 SRC LLC + DC to DC”架构方案，选用台系主电容，号称整机在 80% 负载下保持时间大于等于 16ms。电源标配 Hydro 轴承 120mm 风扇，匹配定制压纹线材。电源具备 UVP 低电压保护、OVP 过电压保护、OTP 过温保护、SCP 短路保护、OPP 过功率保护、OCP 过电流保护、NLO 无负载保护、SIP 抗涌浪保护等机制，提供 5 年质保服务。

IT之家附产品参数：

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