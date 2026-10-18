《控制：共振》游戏发售三周后，销量突破 100 万份

IT之家 10 月 18 日消息，开发商 Remedy 前天宣布，《控制：共振》游戏销量突破 100 万份。作为参考，本作发售于 9 月 24 日，距今 3 周。

IT之家了解到，《控制：共振》是一款动作冒险角色扮演游戏，故事背景设定在濒临超自然毁灭的曼哈顿。迪伦・法登遭联邦控制局监禁多年，随着超自然危机愈演愈烈，他被重新推上战斗一线，需要驾驭新获得的超自然力量，对抗正在篡改现实法则的神秘宇宙实体，同时寻找身为控制局局长的姐姐杰西・法登，揭开事件真相。

踏入宏大、奇异而又惊心动魄的世界，探索满目疮痍的曼哈顿。穿梭于颠倒感知的奇异之地，在扭曲纵横的重力异常中摸爬滚打。空间的错乱不仅为解谜赋予了新维度，更让战斗充满了变数与博弈。不可名状的力量正在重塑城市轮廓、改写现实法则。在这场巨变之中，与新老伙伴并肩，踏上险象环生却又暗藏转机的征途。

游戏特色方面，本作支持 NVIDIA DLSS 4.5 技术与路径追踪，提供更好的图形渲染效果与帧率表现；同时完全支持 Xbox 控制器与 DualSense 控制器，包含 HDR 、Steam 云、Steam 成就、集换式卡牌等功能，还提供 9 项辅助功能。