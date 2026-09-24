《控制：共振》登陆 Steam：国区售价 268 元起，支持 DLSS 4.5 光追

IT之家 9 月 24 日消息，Remedy Entertainment 开发并发行的《控制》系列续作《控制：共振》今日正式登陆 Steam 平台，将于 2026 年 9 月 24 日正式解锁，目前已开放预购。该作全平台愿望单数量已超过 200 万，国区定价 268 元起，支持简体中文界面、字幕与完整音频。

IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/3669870/）。

本次 Steam 平台推出三个版本，具体定价如下：

标准版：国区售价 268 元

数字豪华版：国区售价 328 元

《控制：兄弟合集》包含《Control Ultimate Edition》与《控制：共振》数字豪华版，国区折后价 335.52 元

据介绍，《控制：共振》是一款动作冒险角色扮演游戏，故事背景设定在濒临超自然毁灭的曼哈顿。迪伦・法登遭联邦控制局监禁多年，随着超自然危机愈演愈烈，他被重新推上战斗一线，需要驾驭新获得的超自然力量，对抗正在篡改现实法则的神秘宇宙实体，同时寻找身为控制局局长的姐姐杰西・法登，揭开事件真相。

踏入宏大、奇异而又惊心动魄的世界，探索满目疮痍的曼哈顿。穿梭于颠倒感知的奇异之地，在扭曲纵横的重力异常中摸爬滚打。空间的错乱不仅为解谜赋予了新维度，更让战斗充满了变数与博弈。不可名状的力量正在重塑城市轮廓、改写现实法则。在这场巨变之中，与新老伙伴并肩，踏上险象环生却又暗藏转机的征途。

游戏特色方面，本作支持 NVIDIA DLSS 4.5 技术与路径追踪，提供更好的图形渲染效果与帧率表现；同时完全支持 Xbox 控制器与 DualSense 控制器，包含 HDR 、Steam 云、Steam 成就、集换式卡牌等功能，还提供 9 项辅助功能。

配置需求方面，本作需要 64 位系统与 SSD 存储空间，具体配置要求如下：

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 / 11 (64 bit)，Intel i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500 处理器，16 GB RAM 内存，Nvidia GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A580 显卡，需要 120 GB 可用空间，需要 SSD。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 / 11 (64 bit)，Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X 处理器，16 GB RAM 内存，GeForce RTX 3060 Ti / Radeon RX 6700 XT / Intel Arc B580 显卡，需要 120 GB 可用空间，需要 SSD。

游戏图赏：

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