系列最大官方地图：《DayZ》游戏地图“Badlands”扩展包发售，Steam 国区 107.10 元

IT之家 10 月 17 日消息，波西米亚互动开发发行的知名生存游戏《DayZ》全新官方地图扩展《DayZ Badlands》现已登陆 Steam 平台，目前国区开启首发 10% 折扣，折后售价为 107.10 元，优惠截止至 10 月 29 日。该 DLC 需要拥有基础游戏《DayZ》才能畅玩，支持简体中文界面与字幕。

IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/3816030/DayZ_Badlands/）。

你的沙漠生存冒险之旅始于《DayZ Badlands》中动荡不安的地区。在酷热难耐的纳斯达拉省，烈日炙烤着一望无际的龟裂土地和流动沙丘；这片不毛之地早在感染爆发之前就饱受无休止的战争蹂躏，而你将作为最后的幸存者之一在此挣扎求生。衡量生存的指标不仅是节省了多少滴水，更是剩余多少颗子弹。

系列最大官方地图：本次扩展带来《DayZ》官方有史以来规模最大的地图，这片沙漠主题荒野面积达 267 平方公里，位于黑俄罗斯西部，与塔基斯坦西部边境接壤，包含绵延沙地、嶙峋边境山脉等多种地形。

地缘政治混乱开放世界：玩家可探索全球超级大国争夺控制权留下的废墟，包含废弃历史遗迹、中东风格城市、破败苏联军事基地、现代化石油钻井与炼油厂设施等场景。

此外，本次随《DayZ Badlands》同步推出的 1.30 更新还加入了包含布娃娃物理系统的摩托车载具，并对物品栏 UI 进行了全面 overhaul 优化。

该 DLC 支持捆绑《DayZ Frostline》一起购买，捆绑包可享额外 15% 折扣，折后总价为 200.68 元。

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 64-bit 系统，Intel Core i5-4430 或 AMD Ryzen 5 2600 Six-Core 处理器，8 GB RAM 内存，NVIDIA GeForce GTX 760 或 AMD R9 270X 显卡，DirectX 版本 11，需要 25 GB 可用空间，DirectX®-compatible 声卡，需要互联网连接。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 / 11 64-bit 系统，Intel Core i5-6600K 或 AMD R5 1600X 处理器，12 GB RAM 内存，NVIDIA GeForce GTX 1060 或 AMD RX 580 显卡，DirectX 版本 11，需要 30 GB 可用空间，DirectX®-compatible 声卡，需要互联网连接。

游戏图赏：

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