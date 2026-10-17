经典 IP 新作《牧场物语：特拉迪亚的回响》发售，Steam 国区 170 元

IT之家 10 月 17 日消息，经典模拟经营 IP《牧场物语》最新作《牧场物语：特拉迪亚的回响》（Harvest Moon®: Echoes of Teradea）现已正式发售，Steam 国区标准版定价为 ¥ 170，支持简体中文界面与字幕。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/3591180/Harvest_Moon_Echoes_of_Teradea/?l=schinese&cc=cn）。

踏上前往奇幻世界特拉底亚的难忘旅程，在这里，宁静的农场生活与惊心动魄的冒险交织在一起！你在宁静祥和的花绽村中成长，而如今，你的生活即将迎来巨大的改变。神秘的迷雾从回音森林中蔓延而出，野兽在夜幕下四处徘徊，奇异的灾害也开始威胁这片土地上的各个村庄。

本作在保留传统农场经营玩法的基础上，新增了大量冒险探索内容，核心特色包括：

恋爱与关系系统：可结识 10 位（5 男 5 女）各具魅力的恋爱对象，加深羁绊并触发专属剧情，寻找共度一生的伴侣。

动物伙伴系统：与不同动物伙伴建立友谊，每只动物拥有独特能力，可帮助玩家破坏障碍物、发现隐藏地点，探索世界秘密。

全新探索能力：加入跳跃、攀爬梯子、沿藤蔓向上攀爬等动作，允许玩家探索此前无法到达的区域，结合移动能力与动物伙伴能力深入世界每个角落。

村民委托系统：帮助村民完成委托，为特拉底亚发展贡献力量，收集快乐能量，越多的快乐能量可以帮助丰收女神更快恢复这片土地。

岛屿生活：收集航海图发现遥远岛屿，寻找隐藏宝藏，探索全新区域，并与特拉底亚特有的稀有动物成为朋友。

未驯服荒野：荒野中生活着狼、熊、老虎等野生动物，玩家需要时刻保持警惕，避免被发现，否则会失去收集的物品并返回农场。

根据 Steam 商店页面信息，在 2026 年 10 月 15 日至 11 月 11 日期间购买游戏，可免费领取莫贝里奶牛包预购特典。需要注意的是，该游戏需要控制器才能游玩，不支持键盘和鼠标操作，完全支持 Xbox 与 PlayStation 控制器。

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 11 Pro 64-bit 系统，Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz 处理器（4 CPUs, ~2.7GHz），16 GB 内存，NVIDIA GeForce GTX 1650 显卡，DIRECTX 版本 12，需要 8 GB 可用存储空间。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 11 Pro 64-bit 系统，Intel Core i5-12400F CPU @ 3.70GHz 处理器（6 CPUs, ~3.7GHz），16 GB 内存，NVIDIA GeForce RTX 4060 显卡，DIRECTX 版本 12，需要 8 GB 可用存储空间。

游戏图赏：

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