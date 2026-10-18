硬件设计解谜游戏《绘芯：造出你的第一颗 GPU》试玩版上线 Steam，游戏明年第一季度发售

IT之家 10 月 18 日消息，硬件设计解谜游戏《绘芯：造出你的第一颗 GPU》试玩版现已登陆 Steam 平台，目前可免费下载体验，游戏完整版本预计 2027 年第一季度推出。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/5395930/GPU/?l=schinese&cc=cn）。

《绘芯》是一款让玩家亲手搭建 GPU 的电路解谜游戏，玩家不需要专业 GPU 知识，仅需懂一点数学或编程即可游玩：每一关提供需要绘制的目标图形与现成的基础元件，包括比较器、加法器、乘法器、寄存器，玩家只需将元件连接后运行，就能观察自己的电路逐像素渲染出目标图形，最终从零拼出完整 GPU。

错误可视化：画错的像素会直接在图上标记，点击即可回到电路出错的周期，方便调试。

真实硬件逻辑：没有循环和函数，需要用硬件单元实现重复和并行操作，还要占用面积，还原真实硬件设计逻辑。

探索式命名：先描述问题搭建电路，电路跑通后才揭晓元件的正式名称，完成后可作为自制元件在后续关卡复用。

性能计分：对每个跑通的电路按面积、延迟和周期数计分，每关保留玩家的最好成绩。

开发者表示，试玩版包含第 1 幕和第 2 幕内容，可体验从点亮半个屏幕到画出旋转 3D 立方体的流程；完整版本计划加入更多关卡，涵盖提速、纹理以及可编程着色器核心等进阶内容。此外，游戏美术和音乐使用了 AI 工具辅助制作。

语言支持方面，《绘芯：造出你的第一颗 GPU》试玩版已支持简体中文界面与字幕。

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 或 11 64-bit 系统，64-bit (x86-64) 处理器，2 GB RAM 内存，支持 OpenGL 3.3 或 DirectX 11 的显卡，DirectX 11 版本，需要 500 MB 可用存储空间，需要鼠标或触控控以及键盘，窗口至少 960 × 640。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统。

游戏图赏：

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