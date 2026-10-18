荣耀 WIN2 系列部分规格参数曝光，至高搭载第六代骁龙 8 超级至尊版处理器

IT之家 10 月 18 日消息，博主 @体验more 今日曝光荣耀 WIN2 系列新机部分规格参数，包含荣耀 WIN2、荣耀 WIN RT2、荣耀 WIN Turbo2 三款机型。

IT之家整理曝光参数如下：

荣耀 WIN2

第六代骁龙 8 超级至尊版，LPDDR5X Ultra+UFS4.1；

6.89 英寸 2K 185Hz LTPS OLED 直屏，0.93mm 四等边；

100W+50W+10100mAh；

200MP 1/1.4 OIS 主摄，金属中框；

双风扇，双 1216 对称双扬，IP68/IP69/IP69K，X 轴马达 0809，WIN 键，超声波指纹，USB3.2 Gen1，N79 等等；

12+256/16+256/12+512/16+512/16+1TB。

荣耀 WIN RT2

第五代骁龙 8 至尊版，LPDDR5X Ultra+UFS4.1；

6.89 英寸 2K 185Hz LTPS OLED 直屏；

90W+12070mAh；

200MP 1/1.56 OIS 主摄，金属中框；

单风扇，双 1216 对称双扬，IP68/IP69/IP69K，X 轴马达 0809，超声波指纹，USB2.0 等等；

12+256/16+256/12+512/16+512。

荣耀 WIN Turbo2

有望搭载骁龙 8s Gen4；

6.89 英寸 2K 185Hz LTPS OLED 直屏；

90W+12070mAh；

50MP OIS 主摄？金属中框；

无风扇，双 1216 对称双扬，IP68/IP69/IP69K，X 轴马达 0809，USB2.0 等等；

8+256/12+256/16+256/12+512/16+512。

荣耀 WIN2 系列手机、WIN 平板将于 10 月 21 日在荣耀 WIN 电竞宇宙嘉年华发布。荣耀终端股份有限公司产品线总裁方飞透露，荣耀 WIN2 系列手机将聚焦超重载场景，继续挑战性能释放的新高度。散热方面，荣耀东风涡轮散热升级，支撑更强、更持久的性能输出；显示方面，行业首发 2K 185Hz 极窄边电竞屏；续航方面，万级电量继续进化。