首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 安卓之家>安卓手机

荣耀 WIN2 系列部分规格参数曝光，至高搭载第六代骁龙 8 超级至尊版处理器

2026/10/18 21:08:43 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
评论：
感谢IT之家网友 不一样的体验 的线索投递！

IT之家 10 月 18 日消息，博主 @体验more 今日曝光荣耀 WIN2 系列新机部分规格参数，包含荣耀 WIN2、荣耀 WIN RT2、荣耀 WIN Turbo2 三款机型。

IT之家整理曝光参数如下：

荣耀 WIN2

  • 第六代骁龙 8 超级至尊版，LPDDR5X Ultra+UFS4.1；

  • 6.89 英寸 2K 185Hz LTPS OLED 直屏，0.93mm 四等边；

  • 100W+50W+10100mAh；

  • 200MP 1/1.4 OIS 主摄，金属中框；

  • 双风扇，双 1216 对称双扬，IP68/IP69/IP69K，X 轴马达 0809，WIN 键，超声波指纹，USB3.2 Gen1，N79 等等；

  • 12+256/16+256/12+512/16+512/16+1TB

荣耀 WIN RT2

  • 第五代骁龙 8 至尊版，LPDDR5X Ultra+UFS4.1；

  • 6.89 英寸 2K 185Hz LTPS OLED 直屏；

  • 90W+12070mAh；

  • 200MP 1/1.56 OIS 主摄，金属中框；

  • 单风扇，双 1216 对称双扬，IP68/IP69/IP69K，X 轴马达 0809，超声波指纹，USB2.0 等等；

  • 12+256/16+256/12+512/16+512。

荣耀 WIN Turbo2

  • 有望搭载骁龙 8s Gen4；

  • 6.89 英寸 2K 185Hz LTPS OLED 直屏；

  • 90W+12070mAh；

  • 50MP OIS 主摄？金属中框；

  • 无风扇，双 1216 对称双扬，IP68/IP69/IP69K，X 轴马达 0809，USB2.0 等等；

  • 8+256/12+256/16+256/12+512/16+512

荣耀 WIN2 系列手机、WIN 平板将于 10 月 21 日在荣耀 WIN 电竞宇宙嘉年华发布。荣耀终端股份有限公司产品线总裁方飞透露，荣耀 WIN2 系列手机将聚焦超重载场景，继续挑战性能释放的新高度。散热方面，荣耀东风涡轮散热升级，支撑更强、更持久的性能输出；显示方面，行业首发 2K 185Hz 极窄边电竞屏；续航方面，万级电量继续进化。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：荣耀 WIN2

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知