类魂 FPS 游戏《末世神枪》试玩 DEMO 上架 Steam，游戏 12 月 8 日发售

IT之家 10 月 18 日消息，由曾操刀《半条命 2》《辐射 4》《耻辱》《德军总部：新秩序》等游戏的传奇美术总监维克多 · 安东诺夫打造的类魂 FPS 游戏《末世神枪（Guns of Eschaton）》将于 2026 年 12 月 8 日发售，登陆 PlayStation 5、XBOX Series S|X、以及 PC 平台。
目前，本作已登陆 Steam 平台，并提供了试玩 DEMO 供下载，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/3734220/_/）。
据介绍，本作背景设定于末世西部，玩家需要在这片血染黄沙的诡秘蛮荒之地洞悉猎杀怪物，精打细算每一发子弹，用火药与祷文锻造独属于自己的战斗风格。
你几乎失去了一切，只想在最后一丝念想被夺走前重返家园。前路横贯美国旧南方 —— 如今这里已变成一片被怨魂诅咒的疆土，到处是废弃的定居点、隐秘的道路、诡异的机械、残暴的帮派，还有在传奇与毁灭之间挣扎的历史人物。这不仅是美国的终结，更是一场无边浩劫的开端。
武器：20 多种武器任你挑选，精准还原 19 世纪枪械的质感、局限与威力。每把枪都如烈马般自有脾性，若无法驾驭，它会比敌人更快夺走你的性命。
构筑：搭配主动与被动技能、特制弹药、护佑物、护甲、消耗品以及三大圣道之力，打造属于你自己的玩法风格。师从西部传奇枪手与标志性人物，以你的方式血战到底！
子弹：针对不同怪物选择合适的子弹。将你的转轮弹巢视为消耗品序列，或是战斗的时间线。
你并非孤军奋战：与盟友一同踏上旅程。完整的单人与联机战役进度让你能以自己的方式体验整个故事；也可以进入 PvP 模式，化身他人救赎之路上的致命威胁。
派系势力：你所面对的各方势力均源自现实中的神话传说 —— 只是都已在末世下彻底扭曲。
诡秘末日西部：蛮荒西部已陷入了一场名为“焚世”的超自然浩劫。破败村落与遗忘边境之上，远古力量、对立信仰与荒诞怪谈扭曲着现实法则。
手记：借助这本手绘的切罗基手记，洞悉敌人的行为模式、弱点破绽、躯体构造、仪式秘闻和隐藏规则。背景故事从来不是无用的装饰，而是你赖以生存的武器。
游戏图赏：
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