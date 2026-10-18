类魂 FPS 游戏《末世神枪》试玩 DEMO 上架 Steam，游戏 12 月 8 日发售

你几乎失去了一切，只想在最后一丝念想被夺走前重返家园。前路横贯美国旧南方 —— 如今这里已变成一片被怨魂诅咒的疆土，到处是废弃的定居点、隐秘的道路、诡异的机械、残暴的帮派，还有在传奇与毁灭之间挣扎的历史人物。这不仅是美国的终结，更是一场无边浩劫的开端。

武器：20 多种武器任你挑选，精准还原 19 世纪枪械的质感、局限与威力。每把枪都如烈马般自有脾性，若无法驾驭，它会比敌人更快夺走你的性命。

构筑：搭配主动与被动技能、特制弹药、护佑物、护甲、消耗品以及三大圣道之力，打造属于你自己的玩法风格。师从西部传奇枪手与标志性人物，以你的方式血战到底！

子弹：针对不同怪物选择合适的子弹。将你的转轮弹巢视为消耗品序列，或是战斗的时间线。

你并非孤军奋战：与盟友一同踏上旅程。完整的单人与联机战役进度让你能以自己的方式体验整个故事；也可以进入 PvP 模式，化身他人救赎之路上的致命威胁。

派系势力：你所面对的各方势力均源自现实中的神话传说 —— 只是都已在末世下彻底扭曲。

诡秘末日西部：蛮荒西部已陷入了一场名为“焚世”的超自然浩劫。破败村落与遗忘边境之上，远古力量、对立信仰与荒诞怪谈扭曲着现实法则。