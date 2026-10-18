1499 → 1146.8 元：华为 FreeClip 2 典藏版耳夹耳机京东国补新低

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作者： 一乖

华为 FreeClip 2 典藏版耳夹耳机今年 6 月 15 日正式开售，价格为 1499 元。

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典藏版与普通版主要区别为：

配有独立 AI 实体按键（华为设备可唤醒小艺， 苹果安卓可唤醒豆包 * ）。

充电舱为鎏光“球形珠宝盒”，采用真空镀膜工艺。

耳机在盒内竖向并列摆放，更好拿取。

耳机 C 形桥为“鎏光云感 C 桥”，带珠光质感。

* 三方智能体具体信息详见：点此查看。

这款新品于 6 月 1 日华为 nova 16 系列及全场景新品发布会亮相，采用鎏光宝盒 + 珠宝盒设计，充电舱采用真空镀膜工艺，主打“圆润璀璨”，同时内部空间提升 20%。

华为 FreeClip 2 耳夹耳机典藏版拥有星海蓝、珠光银两款配色，单只耳机轻至 5.1 克。耳机本体采用鎏光云感 C 型桥设计 + 全新喷涂工艺 + 液态硅胶亲肤材质，柔软度提升 25%。

这款耳机拥有专属 AI 键，支持智能体交互；整机续航长达 38 小时，单耳机续航可达 9 小时，搭配超级快充，充电 10 分钟，听歌 3 小时。

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