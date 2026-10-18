华为 FreeClip 2 耳夹耳机潮玩拼色曝光，采用红黄蓝拼搭撞色设计

IT之家 10 月 18 日消息，据多位网友 / 博主分享，华为 FreeClip 2 耳夹耳机将迎新配色发布。从曝光的海报来看，新配色并非固定的单一配色，而是主打“自在鲜活”的潮玩拼色。

画面显示，华为 FreeClip 2 的潮玩拼色采用红黄蓝拼接撞色设计。同时，耳机舱的外壳为黄色，内饰为黑色。还有网友分享了新配色的实拍图。

据IT之家了解，华为 FreeClip 2 采用了华为全新第三代自研低功耗芯片，首次引入 NPU AI 处理器，算力提升 10 倍；新增鸿蒙 AI 耳边助手，支持头动播报、智慧播报、小艺唤醒、小艺翻译。

这款耳机采用了 φ10.8mm 开放式双振膜声学单元，响度提升 100%，低频动力提升 100%；配备 60mAh 电池，单次续航 9 小时，搭配充电仓（537mAh 电池）38 小时，充电 10 分钟补能 3 小时。

华为 FreeClip 2 支持 L2HC 音频编码；支持智感音量自适应、智感人声增强、空间音频（头动跟踪时延降低 40%）；支持星闪精确查找、星闪音频。该耳机升级亲肤液态硅胶材质，搭配高性能记忆金属，柔软度提升 25%，单耳重 5.1g，耳机支持 IP57 防尘防水。