漫步者推出 Comfo Clip Ultra 耳夹式蓝牙耳机：支持心率检测、内置 AI 教练，国补后 899 元

IT之家 10 月 16 日消息，漫步者现已在京东上架 Comfo Clip Ultra 耳夹式蓝牙耳机，定价为 998.4 元，国补后 899 元。

该耳机提供 IP56 认证，腔体轻盈小巧，内部采用钛片骨架结构，能够自适应不同用户的耳型轮廓，表面材质采用亲肤液态硅胶一体成型设计。

该耳机搭载 12mm 长冲程动圈单元，结合深海鲸腔声学结构实现定向聚声，设备支持 LHDC 5.0 高清音频编码，获得 Hi-Res Wireless 与 HWA 双重认证，同时具备低频智能补偿算法、空间音效技术等特性。耳机配备四麦克风及双 VPU 骨导拾音传感器，配合 AI 算法剥离环境杂音，抗风噪能力达 32km/h。

该耳机设备支持单次与连续心率检测，并带有心率阈值预警提醒。内部配置 12 门走跑课程与 6 种运动模式，AI 教练可提供实时指导与训练评分，耳机整体续航时间达 40.5 小时。

IT之家附耳机参数：

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