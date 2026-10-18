Anthropic 与律所商讨 AI 代理谈判规则：可替用户砍价、处理纠纷或谈薪资

IT之家 10 月 18 日消息，据《金融时报》今日报道，Anthropic 正与律所等法律机构磋商，以解决一个全新难题：AI 智能体应当如何谈判，为人类使用者争取最优交易结果。例如，替用户砍价、处理纠纷或谈薪资。

消息人士称，该公司正向律所寻求建议，研究律师如何开展谈判，既能代表客户利益，又兼顾公平结果。一名熟悉 Anthropic 项目的人士表示，公司正在探索模型交互时的“谈判规范”。随着智能系统持续迭代，AI 智能体将代表用户，去对接目标存在冲突的其他智能体。

该人士补充，公司还在权衡：谈判过程中智能体需要多大程度寻求人类反馈；面对其他 AI 对手，应当保持多高警惕，同时避免陷入多疑、阴谋论式的判断。另一位接近该公司的人士透露，Anthropic 还探讨过一个方案：让用户出具签名文件，向智能体确认委托事项以及需要遵守的全部规则。

IT之家注意到，AI 正在改变人类的用工结构。例如，Anthropic 于当地时间周五发布的一份报告显示，过去一年里，公司员工构成与业务工作形态都发生了显著变化。Anthropic 正在减少初级岗位招聘。自 2025 年初以来，技术部门初级员工占比从 21% 下降至 14%，初级技术岗新员工占比降幅更大，由 27% 跌至 9%。