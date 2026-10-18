两部门：鼓励利用电影院空闲时段开展重大体育赛事直播

IT之家 10 月 18 日消息，据央视财经今日报道，近日，国家电影局、体育总局联合印发《关于开展“跟着电影去运动”行动推动电影与体育双向赋能的通知》。

在促进消费联动方面，支持电影院、体育场馆、体育赛事举办方、互联网平台企业、商业银行、支付结算机构等联合开展“电影 + 体育”促消费活动，推出观影与赛事票根联动、消费满减等优惠举措；鼓励结合电影场景，打造徒步、骑行、自驾等特色户外运动线路；支持电影、体育衍生产品联名合作；支持打造电影、运动市集，双向融入体育、电影元素。

在影院场景拓展方面，鼓励在电影院设置体育主题影厅，打造观赛“第二现场”，利用电影院空闲时段开展重大体育赛事直播；鼓励利用虚拟现实电影技术，提供沉浸式体育项目体验；支持体育运动进影院，探索在符合条件的电影院开展适宜的运动项目。

IT之家从报道获悉，今年以来，全国已有千余家影院尝试引入体育赛事直播，内容覆盖足球、网球、篮球、电竞、斯诺克等。其中，2026 年美加墨世界杯期间，全国累计 31 个省份、266 座城市、超 1400 家影院转播赛事 60 余场，累计排片超 2.8 万场，凌晨的非黄金时段也被激活。

延伸阅读

该通知由国家电影局、体育总局于 2026 年 10 月 16 日联合印发，国家电影局官网同期公布。此前，国家电影局、市场监管总局于 2026 年 6 月 17 日联合印发《关于促进电影院多样化经营繁荣发展电影院文化的通知》（国影发〔2026〕5 号），并于 2026 年 7 月 3 日公布，提出打破传统经营模式，将电影院打造成为集观影、社交、娱乐、消费于一体的综合性文化体验空间，鼓励电影院引入餐饮、文创零售、休闲娱乐等多元业态。

文中提到的 2026 年美加墨世界杯，由美国、加拿大、墨西哥三国联合举办，于 2026 年 6 月 11 日至 7 月 19 日举行，是首届扩军至 48 支球队的世界杯。2026 年 6 月央视报道显示，当时全国已有超过 1200 家影院为观众带来世界杯赛事直播，覆盖北京、上海、广州等 150 余座城市，转播本届世界杯超过 60 场比赛。