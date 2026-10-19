消息称 AI 云厂商 Nscale IPO 估值目标遭投资者反对：砍半才有人买单

IT之家 10 月 19 日消息，据彭博社报道，知情人士透露，在人工智能公司遭遇一系列市场挫折后，Nscale 公司的首次公开募股所追求的估值目标正面临阻力。

知情人士称，这家获得英伟达投资的数据中心开发商原本寻求约 300 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,010.87 亿元人民币）的 IPO 估值。部分知情人士表示，考虑到澳大利亚人工智能数据中心企业 Firmus IPO 计划宣告失败等因素，一批投资者近期提出，估值定在 160 亿至 190 亿美元（现汇率约合 1,072.47 亿至 1,273.55 亿元人民币）区间才更容易获得认购方认可。

估值方面的分歧，让 Nscale 的 IPO 计划雪上加霜。该公司周日表示，既是投资方也是客户的微软退出了与 Nscale 的一处英国数据中心合作项目，该场地此前因电力供应受限，项目进度持续延误。

随着借贷成本上升，加上市场对这项技术长期回报的不确定性增加，市场对芯片厂商、云计算企业等人工智能基础设施公司的情绪已经转向。

拟上市企业与潜在投资者之间预期存在差距，可能迫使企业放缓上市进程。这种所谓的估值缺口，反映出双方对于融资成本走势，以及整个行业面临的难题能否快速解决存在不同判断。

知情人士称，Nscale 已于 9 月 18 日正式提交赴美上市申请，尽管法定 15 天等待期已经结束，但公司尚未启动正式路演。目前该公司正在回应美国证券交易委员会就申报材料提出的意见，计划在相关问题解决后开启路演。

知情人士表示，相关磋商仍在进行，IPO 方案细节可能调整，尚未作出最终决定。

这家总部位于伦敦的企业，在上个月完成一轮 IPO 前融资，募资金额 33.6 亿美元（现汇率约合 225.22 亿元人民币），交易由丹 · 勒布（Dan Loeb）的第三点资本（Third Point）牵头，投资方包括英伟达、阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management Inc.）、城堡投资（Citadel）、哈德逊湾资本（Hudson Bay Capital）以及阿布扎比投资委员会。

Nscale 多家同行的股价遭遇重挫。CoreWeave 上周市值蒸发四分之一，其信用风险指标攀升至历史新高；Nebius Group NV 的股价在过去两周下跌 32%。

彭博新闻社 8 月曾报道，Nscale 在挪威、西弗吉尼亚州等地建设数据中心，原本预计通过 IPO 最多募资 30 亿美元（现汇率约合 201.09 亿元人民币）。彭博新闻称，位于北极圈以北的挪威项目，被这家英国数据中心开发商列为旗舰场地，但受冷却系统渗漏、当地监管规定、施工延期以及一场火灾影响，工程进度滞后六个月。

利率走高、伊朗战事持续，智能戒指制造商 Oura 与班布保险服务公司（Bamboo Insurance Services Inc.）被迫推迟上市。投行当前面临多重风险叠加，除 Anthropic PBC 之外，其他企业的 IPO 市场有陷入停滞的风险。市场预期安索皮克最快下月上市，其上市表现有望达到甚至超过 SpaceX 创下的上市纪录，这也给华尔街带来了压力。