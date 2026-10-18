微软 XBOX 招聘“实体游戏供应策略师”，引玩家猜测

IT之家 10 月 18 日消息，据科技媒体 Windows Central 今天报道，游戏行业今年可谓是糟心事频出。微软 XBOX 裁掉了数百名员工，并关闭部分工作室；索尼宣布 PlayStation 平台未来将不再发行新游戏的实体光盘，败光玩家好感。

到目前为止，XBOX 显然是希望采取相反做法。微软近期已为 XBOX 主机推出“光盘转数字版”功能，只要将实体盘插入 XBOX One 或 Xbox Series X 主机，就能获得对应游戏的数字授权。

但仅凭微软一家之力，显然无法阻止行业趋势。如今蓝光光驱已经式微，在大众市场中唯一仍然广泛应用的领域就是游戏主机。

IT之家从原报道获悉，微软近期发布招聘，职位为“XBOX 实体游戏供应策略师”。根据招聘信息描述，应聘者将负责协调 XBOX 实体游戏发行，主导全球供应布局策略制定，并监督产品生命周期各个阶段的执行工作。

不过，这份招聘启事并没有明确提及光盘。部分玩家、行业人士认为，XBOX 次世代主机“Project Helix”配备传统光驱的可能性并不大，但微软也可能考虑其他方案。

不可否认的是，数字游戏如今已经成为主流。XGP 以较低的价格提供数百款游戏，Steam 加速了 PC 平台实体光盘的消亡。然而，部分核心玩家仍然会在当今选择实体游戏，因为零售渠道、真正拥有以及卖二手权利，都是他们看重的特性。如果微软选择继续发行实体游戏，有望赢得大量核心玩家支持。

或许，微软可以借鉴任天堂的做法，通过卡带形式发行游戏。他们可能推出某种成本低廉的专有替代介质，即使最终仍然采用光盘也未尝不可。不过鉴于微软官方没有任何表态，我们只能等待。