小米 SU9 LUX 商标进入初审公告阶段，新车或瞄准行政豪华旗舰市场

IT之家 10 月 19 日消息，第 1986 期商标公告显示，小米 SU9 LUX 商标已进入初步审定阶段，异议期限自 2026 年 06 月 07 日至 2026 年 09 月 06 日止。

据多位博主分享，小米 SU9 LUX 就是此前曝光的小米 SU7L 车型，有望瞄准行政豪华旗舰市场。

参考IT之家此前报道，小米 SU7L 长轴轿车此前已多次曝光。消息源 @Hanschen2007 于 8 月 24 日展示了一款正在进行路测的神秘小米伪装车。相对于标准版 SU7，该车明显看起来相对更长，有望为长轴距版小米 SU7 车型（“小米 SU7L”），旨在提升第二排空间表现，满足对空间与舒适性有更高需求的用户群体。

最新视频画面显示，该车的新测试车支持后轮转向，侧面的摄像头造型也有调整，同时侧面增加了雷达。

延伸阅读 根据公开的商标信息，小米科技有限责任公司于 2026 年 2 月 13 日提交了“小米 SU9 LUX”商标申请，注册类别为第 12 类，涵盖汽车、运载工具等运输工具相关品类。该商标初审公告日期为 2026 年 6 月 6 日（第 1986 期），注册公告日期为 2026 年 9 月 7 日（第 1998 期），专用权期限至 2036 年 9 月 6 日。 商标名称中的“LUX”通常被解读为 Luxury（豪华）的缩写，这也与外界对这款车型行政豪华定位的猜测相呼应。 作为 SU7 的长轴距版本，SU7L 相较现款 SU7 有明显尺寸变化。现款 SU7 车长为 4997mm、轴距 3000mm，而 SU7L 预计车长超过 5.2 米、轴距约 3.1 米，加长部分主要集中在 B 柱之后，后门与 C 柱线条更舒展，以提升第二排腿部与头部空间。在市场定位上，多数消息源推测该车将瞄准行政级豪华轿车市场，网传起售价预计突破 40 万元，直接对标奥迪 A6L、享界 S9，以及宝马 5 系、奔驰 E 级等传统豪华品牌中大型轿车。 另据小米方面在此前股东大会等场合透露的信息，小米汽车 2026 年规划推出 4 款新车，覆盖 SU7 改款、行政级轿车（即 SU7L）以及两款增程 SUV（分别为五座与七座布局，其中七座版内部代号“昆仑”）。小米同时明确新车型不叫“YU9”，并计划于 2027 年正式进军欧洲市场，未来 5 至 10 年内不会推出 10 万元以内车型。

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