老人看不清特斯拉车机文字，马斯克称将增加大字体选项

IT之家 10 月 19 日消息，特斯拉车机触屏的文字字号即将加大。X 平台上有人发帖讲述了一位老年驾驶员看不清屏幕文字的困扰，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）直接在帖子下回复：“我们会在用户界面里增加大字体选项。”

IT之家注意到，这条原帖出自斯蒂芬 · 弗莱明（Stephen Fleming），他当时正向一位年长邻居演示 FSD（监督版）功能。弗莱明介绍，这位老人独自居住，因为视力不佳已经不在夜间开车，原本有意购买特斯拉，但车机屏幕上的文字太小，“就算已经把显示设置调到大号字体也不够”。他建议增加无障碍用户界面选项，要求“字体至少 48 号”。

特斯拉已经提供放大文字的功能。早在 2023 年就新增了大号文字模式，在 2023.20 版本软件更新后，该功能支持全部适配语言。调整字号的路径为：控制 > 显示 > 文字尺寸，可在标准与大号之间切换。每次切换后车辆都需要重启。

不过当前的大号模式存在局限。部分界面区域的空间已经勉强容纳放大后的文字，正如弗莱明所说，对于部分老年驾驶者而言，这个字号依旧偏小。

老年驾驶者是 FSD（监督版），以及特斯拉未来无监督 FSD 方案的核心适用人群之一。那些无法开车，或是不愿意在夜间开车的人，能从中获得最大收益。特斯拉仍在为其自动驾驶出租车车队攻克无监督夜间行驶难题，马斯克近期提到，主要难点是在黑暗环境下识别并避让宠物。

倘若屏幕文字尺寸劝退这类潜在客户，对特斯拉而言就是一个问题。无障碍设计在特斯拉其他产品上也有所体现：Cybercab 配备适配轮椅高度的座椅，座舱按键上设有盲文标识。

面向低视力驾驶者的真正无障碍界面，仅仅放大字体远远不够。还需要更大的触控区域，以及重点位置的粗体文字。

要在屏幕内放下更大字号的文字，大概率需要改动界面布局。特斯拉有可能正在开发响应式界面，能够根据所选字号动态调整布局。目前尚不清楚这套方案是全局生效，还是仅在开启这类无障碍设置时启用。

马斯克没有说明该功能上线时间。不过特斯拉的年度假日更新将在数月内推送，这项新功能很有可能被纳入本年度最重要的软件版本中。