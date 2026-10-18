马斯克：新款特斯拉 Roadster 可自主完成特技动作，得州总部将建环形赛道

IT之家 10 月 18 日消息，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，新款特斯拉 Roadster 车主可以指令车辆完成特斯拉在发布活动上演示的特技动作，全程由车辆自主驾驶。马斯克于当地时间周六在 X 平台回复科技博主罗伯特 · 斯科布尔（Robert Scoble）时发表了该言论，他还承诺将在特斯拉得州总部建造一条环形赛道。

斯科布尔此前提出观点，坐在 Roadster 车内的人并不算真正在驾驶。按他的描述，驾驶员操作一台计算机，由这台计算机向另一台计算机下发指令，转向、制动和加速全部通过线控系统完成。马斯克回复：“没错。你可以指令 Roadster 自主完成现场展示的任意特技，因为这辆车将具备感知能力。另外，我们会在得州总部打造一条极具挑战性的环形赛道（甚至比风火轮赛道还要疯狂），你可以在那里试驾你的 Roadster。”

当地时间 10 月 15 日，在韦科郊外举办的活动上，这辆车驶上弧形坡道直至车身倒置，依靠冷气推进器腾空，完成翻转后落地。马斯克在活动现场称，只要车主需要，这辆车“真的可以自行充气”来完成特技动作。而周六的这条回复进一步说明，车辆可以独立执行这些特技。

IT之家注意到，特斯拉已经介绍了实现该功能所需的部分硬件。Roadster 采用线控转向搭配 Y 型方向盘，车上的冷气推进器依靠电动执行器在空中完成小幅姿态调整。车身下方的风扇系统能够产生吸力，特斯拉称吸力强度足以让车辆保持倒置状态。

马斯克没有说明这套自主特技功能何时上线、具体工作原理，也没有解释他所说的具备感知能力是什么含义。他同样没有公布这条得州赛道的规模、具体位置和启用时间。这款车计划 2027 或 2028 年在得州超级工厂投产，特斯拉表示该车尚未获准在公共道路行驶。专门用于飞行的火箭版车型采用邀请制发售。

在此之前一周，马斯克一直在预热这场活动，他曾称这场演示会非常震撼。根据财报问答预告信息，特斯拉将于当地时间 10 月 21 日发布第三季度财报，股东可通过 Say 平台提交问题并参与投票，截止时间为美国东部时间 10 月 20 日下午 4 时。提交有关 Roadster 自主特技与得州赛道的问题，是快速从管理层获取详细信息的一个途径。