马斯克回应第二代 Roadster 跑车能否合法上路：能不能要看道路情况

IT之家 10 月 16 日消息，汽车媒体 insideevs 今天（10 月 16 日）发布博文，报道称针对车主最关心的第二代 Roadster 跑车能否合法上路，全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）并未给出明确答案，并解读认为可能仅适用于私人场地以及部分支持地区。

IT之家今天报道，在美国得克萨斯州韦科市的 SpaceX 工厂内，特斯拉现场演示了第二代 Roadster 跑车，借助压缩空气推进器腾空跃起、越过一排车辆，并完成空中桶滚。

关于第二代 Roadster 跑车合法上路，马斯克先称“这将是一辆真正能上路的汽车”，随后又补充说“我不确定它在所有司法辖区是否合法，但肯定会有人能拥有这样一辆车”。当现场观众追问是否合法上路时，他回应：“取决于你所在的街道。”

技术层面，Roadster 配备可产生约 2G 下压力的风扇吸附系统，甚至能倒置行驶；车尾四个 SpaceX 推进器据称可将 0-60 英里 / 小时加速时间压缩至 0.81 秒。马斯克宣称它将“打破所有现有赛道纪录”。

特斯拉官网显示，Roadster 将提供三个版本：

Performance 版标注“可容纳两人、随时上路”；

Thrust 版为“赛道级”，增加加速推进器；

而具备飞行能力的 Rocket 版仅限受邀预订，描述为“可容纳一人”。

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