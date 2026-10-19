国产卫星互联网首次实现北极、南极、青藏高原联网通信，打通全球通信“最后的盲区”

IT之家 10 月 19 日消息，据新华社从正在执行中国第 16 次北冰洋考察任务的“极地”号获悉，该船已完成国产卫星互联网北极航线准业务化应用测试，本航次首次成功开展北极、南极、青藏高原联网通信验证，打通了全球通信“最后的盲区”。

另据环球网报道，在中国极地研究中心（中国极地研究所）等单位的共同努力下，本航次在“极地”号、秦岭站、西藏拉萨湖、北海局视频连线中，语音画面清晰流畅，实现了国产卫星互联网全球低时延高带宽通信，验证了国产卫星互联网通信系统在极端低温、高海拔、强风沙、冰雾等多元恶劣环境下运行的稳定性，打通了全球通信“最后的盲区”。

此外，本航次首次实现国产卫星互联网极地远程在线医疗保障。针对航次中考察队员突发不适情况，利用国产卫星互联网宽带网络与青岛市相关医院及专家开展船岸高清视频会诊，及时对队员病情进行综合研判，有力支撑了极地远程在线医疗，搭建起极地“生命线”。

IT之家从报道获悉，本航次基于国产卫星互联网通信技术，已经累计收发文件 300 余份，数据量超过 100GB，支持开展视频会商 40 余次。通过顺利完成语音通话、大数据量文件传输、船岸视频会商、调查装备数据传输国产化、预报平台全程在线运行等全场景通信测试，改善了极地考察“信息孤岛”现状，验证了基于国产卫星互联网的全航程通信保障能力，为我国极地考察及海洋装备全面实现国产化通信保障积累了经验、提供了实证支撑。

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