游戏公司未成年退款多退三万元，对方拒不返还、AI 伪造录音被当庭训诫

IT之家 10 月 19 日消息，据央视新闻报道，在陕西西安雁塔法院审结的一起“不当得利纠纷”案中，游戏公司在返还未成年人充值退款后，却因为转账时操作失误，多退了三万多元。面对这笔“意外之财”，对方不仅拒不返还，而且在庭审中还使用 AI 伪造通话录音试图蒙混过关。

小涵（化名）使用游戏平台充值了约 5 万元，其母亲刘某将游戏公司诉至广州某法院。经法院调解，双方达成协议：游戏公司按 30% 的比例退还 15695.4 元。然而，游戏公司工作人员在操作退款时出现失误，实际退还了 49323 元，比约定金额多退了 33627.6 元。

发现失误后，游戏公司立即联系刘某，要求返还多退的款项，但遭到拒绝。无奈之下，游戏公司将刘某诉至西安市雁塔区人民法院。

庭审中，被告刘某辩称，游戏公司已经通过电话同意免除其返还义务，并向法庭提交了一段与游戏公司代理律师的通话录音作为证据。

经多方印证和声音比对，最终证实该录音并非原告代理律师本人的真实声音。被告最终承认，该段通话录音系其自行使用 AI 技术合成伪造。

法院经审理认定，被告多取得的 33627.6 元构成不当得利，判决其返还全部款项及相应利息。

据西安市雁塔区人民法院法官童晶晶介绍，认为别人操作失误了，这个钱就可以不还，并不构成法律上认定的合同关系和民事法律关系，这个行为恰恰就构成了不当得利的一种情形，你受益和对方获损之间是有一个直接因果关系的，恰恰是一个不当得利的法律关系。

IT之家注意到，本案中，被告不仅输了官司，还因伪造证据被法官当庭训诫。

法官童晶晶表示，对于提交录音的这一方，她当庭也表示承认录音是伪造的，并没有对审判结果造成非常严重的法律后果，也当庭表示了道歉。基于她的态度和实际的危害后果，所以我们对她并没有进行罚款或拘留的处罚。进行了批评教育，并且进行了很严厉的口头训诫。