古尔曼：苹果 HomeView 研发早已完成，因等待 Siri 致硬件过时

北京时间 10 月 19 日，彭博社知名苹果记者马克 · 古尔曼 (Mark Gurman) 周日发文称，虽然苹果智能家居中枢设备 HomeView 最近才发布，但是它的研发早已完成，为了等待配套软件 Siri 只能在仓库里“吃灰”，硬件已显得过时。

HomeView

HomeView 可谓姗姗来迟，比苹果原本预期的晚了很久。古尔曼最早在 2023 年 1 月报道过这款设备，当时苹果的目标是最早在 2024 年底将其推向市场。这本应是一次相对顺利的发布，结果却变成了一场长达近两年的跳票连续剧。罪魁祸首是苹果的 AI 危机，这让公司缺少了 HomeView 绝对必需的一项技术：一个可用的、改版后的 Siri 助手。

从一开始，HomeView 就是围绕新版 Siri 设计的。这款语音助手需要能够调取用户的个人内容，识别家庭中的不同成员，并向每个人展示各自的私人信息。此外，HomeView 的设计初衷是主要通过语音而非触摸屏进行操控。如果没有一款能够正常使用的新版 Siri，苹果就无法实现最初设想的用户体验。这导致 HomeView 的硬件早已准备就绪，软件开发却远未完成。

于是，苹果一再推迟 HomeView 的发布时间，最初计划于 2025 年春季推出，随后推迟至夏季、秋季，进入 2026 年后又多次延期，直到上周才终于正式发布。这款产品的硬件配置也暴露了它的年代感。厚厚的屏幕边框、A18 处理器和 8GB 内存，都清楚地表明这是一款多年前就已开始构思的产品。实际上，成品设备早已装箱入库，在仓库里存放了大半年，等待软件开发进度赶上硬件。

有一个证据能说明这款产品已开发了很久：前苹果员工在社交媒体上发布了多条帖子，他们自豪地炫耀自己参与 HomeView 的工作。这些人并不是刚离职的。有些人已经离开苹果相当长一段时间了，却仍然能把这款新发布的设备称为自己参与打造的作品。这足以说明，这款产品的许多研发工作早在很久以前就已完成。

话虽如此，HomeView 的 299 美元售价还是挺有竞争力的。古尔曼称，苹果可能受益于提前囤积库存，在今年早些时候内存短缺推高零部件成本之前就完成了备货，从而得以将售价控制在这一水平。如今，入门级 iPad 的起售价已达到 450 美元，而 iPad mini 也即将迎来大幅涨价。相比之下，对于大多数智能家居应用场景而言，HomeView 及其内置的扬声器系统比 iPad 更加合适。这款产品的性价比之高，令人颇感意外。

但是，HomeView 也提前预告了苹果一项雄心更大的计划。苹果已经在开发一款更高端的版本，配备机械臂，可以自动将屏幕转向正在说话的人。有趣的是，苹果为这款售价 299 美元的 HomeView 制作的广告，恰恰有力地说明了为什么需要这样一款能够自动转动屏幕的升级版产品。