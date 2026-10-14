苹果智能家居中枢 HomeView 支持第三方音频 / 视频应用，不依赖 Face ID 最多识别 6 人

IT之家 10 月 14 日消息，科技媒体 MacRumors 今天（10 月 14 日）发布博文，报道称在苹果首款智能家居中枢 HomeView 上，可以通过连接的 iPhone 或 iPad 显示第三方音频与视频应用，并在家庭环境下最多可供 6 人使用 HomeView。

应用方面，苹果智能家居中枢 HomeView 预装 Apple Music、Apple Podcasts、Apple News、日历、FaceTime 与信息等应用，不过 HomeView 并未内置 App Store 应用商店，用户无法在设备端下载应用。

IT之家援引博文介绍，苹果为了扩展家庭场景下的应用生态，采用类似 CarPlay 的运行机制，让 HomeView 支持第三方音频与视频应用。当 HomeView 连接兼容的 iPhone 或 iPad 后，第三方应用会显示在 HomeView 界面中。

在家庭环境下，苹果 HomeView 最多识别 6 位用户，并依据识别结果提供个性化体验。HomeView 不使用 Face ID，主要通过 Center Stage 摄像头进行面部识别，并结合语音识别判断在场的是哪位家庭成员。

前置条件方面，用户须拥有一台支持 Apple Intelligence 的“已注册个人设备”，该设备需连接至家庭 Wi-Fi，并且必须为最近解锁状态。满足条件后，HomeView 才能通过面部或语音识别该用户。

识别逻辑方面，HomeView 先通过 Center Stage 摄像头和语音先判断“谁可能在场”，再核对该用户的 iPhone 或 iPad 是否连接家庭 Wi-Fi、且近期解锁过。三者匹配后，系统才会将该成员与个性化体验关联起来。

苹果新闻稿的脚注进一步说明，个人情境请求需要配对的 Apple Intelligence iPhone 或 iPad。相关设备须运行最新软件版本，开启 Siri AI，并将语言设置为受支持的语言。

该要求意味着 Apple Watch 不属于 HomeView 面部识别的“已注册个人设备”。用户若希望被 HomeView 识别，仍需携带符合条件的 iPhone 或 iPad，并确保其处于可识别状态。